樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄，被前男友M男爆料劈腿偷吃樂天桃猿球員陳晨威，不過陳晨威已透過公司發出五點否認，強調只是純友誼，倪暄也透過經紀人否認不實指控，且不排除提告，接著又在instagram限動曬出和M男對話截圖，質疑對方「早就策劃好一切」。

陳晨威昨(30日)透過經紀公司駁斥當小王一事，澄清和倪暄沒有超友誼的舉動，對於被M男威脅討賠償金，若不答應就要公諸於世，不禁感嘆全是「毫無證據的指控」，倪暄也透過經紀人發出聲明，強調與陳晨威僅是朋友關係，且未發生超友誼舉動，接著指出M男多次威脅訴諸媒體及恐嚇，甚至用了激烈言詞，當下只能哀求及道歉平撫對方情緒，並非承認M男影射內容，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。

倪暄透過經紀人否認不實指控，且不排除提告。(eli_o528 IG)

倪暄質疑M男早就策劃好一切。（eli_o528 IG）

倪暄接著在instagra限動曬出與M男對話截圖，只見她把新聞報導連結傳給對方，並且質問：「本來我已經不想再為你的失控行徑回應了，結果你這是什麼意思？」接著怒揭對方惡行：「什麼叫我求救陳晨威？那些內容明明就是你傳給他的，怎麼變成我了？你擅自拍我手機就算了，還硬是搶我手機將陳晨威的Line分享給你自己，讓自己可以跟他聯繫」。

倪暄最後怒斥對方行為太過分，更質疑對方「一開始就策劃好這一切了吧」，可見情緒相當不滿，也希望藉此讓外界了解整起事件的真相。