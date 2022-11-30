31歲樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員倪暄2018年時曾擔任隊長，被封為最美啦啦隊長，過去曾出過寫真集，締造超旺人氣。被網友封為女神的她，今(30日)卻傳出被前男友爆料劈腿偷吃24歲樂天桃猿球員陳晨威，但陳晨威已透過公司發出五點否認，強調和倪暄只是純友誼，稱過夜那晚還有其他友人一起，也沒有產生任何逾矩行為，倪暄也透過經紀人駁斥，不排除提告。

據《三立新聞網》報導，一名自稱是倪暄前男友的M先生爆料，透露今年7月起開始和倪暄交往，初期便發現女友和陳晨威常半夜聯繫，但倪暄稱和陳晨威只是前男、女朋友關係，8月倪暄透露因為得練舞，必須借宿桃園的隊友家中，M男見女友發的狀態背景不對勁，事後才追問是去陳晨威家過夜。

陳晨威透過公司否認當小王。（圖／中時資料照片）

M男表示，因此事兩人一度大吵，倪暄為了自清和陳晨威已經沒有關係，便在M男面前傳訊給陳晨威並封鎖，後來倪暄養的貓過世，由於之前是和陳晨威一起照顧這隻貓，便詢問M男可否解封鎖通知對方，未料一解封後兩人又開始藕斷絲連，本月23日M男找倪暄談分手，並查證倪暄的IG和LINE通話紀錄，「全都是陳晨威」，令M男徹底崩潰心死。

M男稱，後來求證陳晨威，對方表示倪暄當晚真的是和她朋友一起來睡他家客房，兩人確實已經沒有感情牽扯，倪暄則傳訊息跟M男道歉，表示：「我不會跟他（陳晨威）在一起，但我真的做錯事了，對不起」，而據《ETtoday運動雲》報導，陳晨威稍早透過經紀公司駁斥當小王一事，澄清和倪暄沒有超越友誼的舉動，並指M男威脅討賠償金，若不答應就要爆料公諸於世，令陳晨威非常委屈，強調都是「毫無證據的指控」。

而倪暄也透過經紀人回應對話訊息被移花接木，「今日報導之內容並非事實全貌，爆料者M先生將部份對話內容斷章取義，本人與陳晨威僅是朋友關係，絕未發生任何超出友誼的舉動」，並強調：「雙方對於事情的認知及溝通相處上，一直存在極大的代溝，除此之外，M先生在電話裡不斷威脅訴諸媒體及數次恐嚇，甚至用了許多激烈言詞，因此只能不斷哀求及道歉平撫對方情緒，並非承認M先生試圖影射的內容，目前已委託律師收集證據，不排除提出告訴。」

陳晨威經紀公司聲明如下：

第一點，早在上週這位M先生就已聯繫晨威，無論是M先生本人或是相關轉達者，都以相對不理性的情緒性發洩及影射性的片面資訊，來要求他滿意的賠償，所提出的賠償金額高達60萬元，期間多次提及若不達成他的要求，就會公開爆料，完全不顧事實的全貌，一方面M先生的要求無理無據，另一方面晨威確實沒有介入他人感情，因此在對M先生多次表達歉意，願意就未考慮交友分寸此事道歉後，拒絕相關的賠償要求，但M先生依舊刻意去截取晨威或其他當事人的片段回覆，以達成目前其欲影射的錯誤事實。

第二點，晨威與倪女士在過去有段時間走得比較近，但兩人後來選擇以朋友身分相處，因此還有一定程度的正常聯絡，但內容絕無M先生所述逾越朋友分際，而兩度到晨威家中留宿，其中一次還有其他友人一起，亦是如同其他晨威男女友人一般，會至晨威家中作客然後留宿於客房，絕無如M先生所影射之情節，也沒有任何超過友誼界線的行為。

第三點，晨威對於沒有拿捏好交友的分寸，造成其他人的感情困擾深感抱歉，也理解未來對於朋友相處的分際要更加注重小心拿捏，因此在接到M先生的訊息後，留下強烈表達歉意的字眼，但M先生卻只截取片段對話截圖，影射晨威承認自己越界卻不願道歉，實屬不妥也並非事實。

第四點，晨威身為公眾人物，本來就應當更加小心自己的言行，對於自己在正常交友的狀態下，沒有拿捏好男女之間相處的分寸，沒有做好男女之間應有的避嫌，對於這部分會深刻反省，未來也會特別注意，但希望有心人士切勿藉此模糊事實，用毫無證據且皆為自身認定的影射性內容，斷章取義的截取片斷資訊，來提出高額賠償，還強調若不照辦就要公開爆料並非事實的資訊，再次強調， 晨威絕無如M先生說影射的，如劈腿、過度主動、常深夜聯絡、刻意介入他人感情之行為。

第五點，本公司在得知消息後，與對方聯絡了解狀況的過程中，對方多次要求高額賠償，做為這位M先生對女方苦心經營及實質金錢支出的賠償，甚至是不斷影射，無限上綱的認定，提出毫無證據的指控，完全枉顧事實內容，只強調不賠償就會爆料，因此在多次協商後我方深感無奈，決定停止溝通，對於這種刻意截取對自身有利的資訊，來營造自身想影射的內容，然後來提出完全無理無據的賠償要求，我方深表遺憾。