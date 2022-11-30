劉雨柔日前情斷老公劉育仁後，IG照常貼綜藝節目的工作照，還不時將健身過程錄成影片，看似一切已重回正軌，然而她曾自曝常遇到酸民，拿婚變事件唾罵「賤貨」等不雅字句，近日劉雨柔則在IG描述當下心情，其實很想找回自己，由於並非天生勇敢堅強，感慨婚變事件後，一直處於醉生夢死的狀態。

劉雨柔28日在IG吐露，她已用盡全力想找回自我，卻面臨諸多內心的煎熬：「醉生夢死的、毫無頭緒的～跌跌撞撞的，似乎看見了自己的影子」，雖說如此，她依然很困惑單身後的自我狀態：「把習慣的空間騰出來之後，還剩下些什麼？」

劉雨柔坦言，經歷過一段關係後，不僅可以看清一個人，還可以發現自己的無限可能。然而她也強調，從谷底往上爬的過程中，不少人等著看笑話及冷眼旁觀，同時有人謊稱參與整個過程，還可能被趁機踢回谷裡。種種現實裡的打擊，令劉雨柔不禁想說：「勇敢不是天生的、堅強也不是應該的，那是用多少撕心裂肺的淚水，才換來的」。

最後，劉雨柔只好選擇忽略那些不愉快，慢慢淡忘內心的傷痛：「不只有難過和傷感，還有曾經的所有美好，最後，那個過去的快樂天堂，會變成遺址」，最終走回追尋自我的道路上：「最終～我是一個人，走在尋找自己的路途中…。」