因演出《延禧攻略》而被封為最美妃子的大陸女星張嘉倪，近日爆出婚姻危機，高富帥老公買超（買鏡宇）被狗仔拍到帶年輕妹子回酒店，疑似出軌，而張嘉倪也發文「愛得起，放得下」，疑似回應此事，離婚傳聞鬧得沸沸揚揚，「紫菱真的失去了她的愛情」成了微博熱議話題，巧合的是，3代「紫菱」有一共通點，就是全都婚變。

張嘉倪因為在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》飾演女主角「紫菱」，進而踏入演藝圈並打開知名度，而瓊瑤的經典小說《一簾幽夢》，曾翻拍3個版本，分別是1975年甄珍的電影版、1996年陳德容電視版，還有2007年的電視劇《又見一簾幽夢》。

甄珍年輕時也出演過《一簾幽夢》電影版。(圖／本報系資料照)

而3代「紫菱」分別由甄珍、陳德容、張嘉倪飾演，她們感情路似乎都不太順遂，甄珍和謝賢、劉家昌有過婚姻，而陳德容2019年與富商王贊策離婚，8年婚姻畫下句點，如今張嘉倪老公爆出軌，她也發文寫下「愛得起，放得下」，似乎對婚變早有心理準備。

《一簾幽夢》中經典台詞，「綠萍只不過是失了一條腿，紫菱失去她的生命和愛情」，因此張嘉倪爆出婚變後，「紫菱真的失去了她的愛情」也成了熱門關鍵字，而目前買超都還未對此事做出回應。