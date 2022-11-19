尖峰時間的捷運、公車擠滿通勤的民眾，一名女網友抱怨，昨日搭乘桃園機場捷運，車廂內一位難求，但其中一個座位卡了龐大的裝置藝術「紫鳥」，她不滿轟「卡在座位上真的很鬧，一早擠到爆還給我開親子列車？可以讓位嗎？」貼文引發網友熱議，當中有一名自稱是桃捷的司機表示，有「紫鳥」的列車是固定時間發車，若不想看到它，建議可提早或延後搭車。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，昨早上搭乘桃捷通勤，車廂內擠滿上班課民眾，座位一位難求，其中一個座位上卡了龐大的裝置藝術「紫鳥」，讓她暴怒說「一大早擠到爆，還給我開親子列車？卡在座位上的真的很鬧，可以讓位嗎？機場捷運到底在想什麼啦？這時間點哪來的小孩？」

圖文曝光，引發網友討論，「雖然我是搭火車，若在尖峰時間，火車上也有這種東西，我也會火大」、「是真的看了會火很大，台北日常總是厭世怒火中燒」、「有什麼好火大的，講的好像沒那隻鳥，妳就有位置一樣」、「我覺得還滿可愛的啊！」、「如果這種東西出現在北捷絕對被罵死」。

留言中也有一名自稱是桃園捷的司機說，「該台列車從發車到收車都不會換車，所以並非早上尖峰時間刻意出車，且這台車都是早上固定時間抵達體育大學站，若真的不想再看到它，建議可以提早或延後一個班次搭車，就能避開了」。原PO口中的紫鳥，是紫嘯鶇（音同東），暱稱為「鶇鶇」，是桃捷的吉祥物，同時也是親善大使，在今年8月16日亮相。