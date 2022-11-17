千萬別小看女生的第六感，高雄一名女網友表示，日前在男友的發票盒發現2張乾淨無摺痕的摩鐵（Motel）發票，她第一直覺有鬼，男友辯稱是撿到的，但她看發票上的消費時間，男友當時也剛好讓她找不到人，認為男友在說謊，怒罵「到底誰會相信2張平整乾淨的發票是撿到的？」貼文引發網友熱議。

原PO昨（16）日於論壇《Dcard》指出，在男友生日當天，發現對方發票盒有2張摩鐵發票，沒有任何摺痕且非常乾淨，男友向她表示是撿到的，但她看發票上消費時間，再看和男友的LINE對話紀錄，發現消費時間，男友曾讓她找不到人，兩者時間吻合，她氣得立刻出門到摩鐵，請櫃台人員調閱監視器，從畫面上出現一台她從未看過的車子。

原PO表示，查車牌號碼得知車是2020年購入，她再回想男友的前女友買車的年份是2021到2022之間，時間對不起來，她又打電話去徵信社希望能查個水落石出，但徵信社說，要查車主姓名要1萬元，問她「妳考慮一下值得嗎？」原PO感嘆，「對啊！值得嗎？到底誰會相信兩張平整乾淨的發票是撿到的？」

貼文曝光，網友全驚呼，「絕對是你男友的發票啊！撿到一張就算了，還撿到2張，這信不下去」、「妳去看他的載具啊！搞不好會更崩潰」、「我有個大膽的想法 看他載具」、「這1萬元花得不值得，拿去治裝買衣服化妝品、吃東西讓自己開心，找下一個帥哥不是更好」。

但也有人質疑為何摩鐵可以讓原PO看監視器，認為是創作文，「為什麼可以看監視器？那不是要警察開票才有權限請店家調閱的嗎？是創作文嗎？」、「為什麼妳一去摩鐵，他們就會願意讓你看監視器啊？！ 這是客人隱私不是嗎？摩鐵不可能因為這種事調監視器的，他們都很注重隱私權問題」。