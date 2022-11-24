全聯福利中心的主題曲及「請支援收銀」的經典廣播深植人心，可愛的吉祥物「福利熊」更擄獲許多粉絲，不過日前就有一名網友在購物時，意外拍下了福利熊鮮為人知的秘密，直說「有人看過福利熊拿下帽子的樣子嗎」，照片曝光後，引發上萬網友熱烈討論。

張姓網友日前在臉書社團《路上觀察學院》貼出在全聯福利中心拍攝的照片，只見藍底的卡片上印著「購物籃歡迎使用」，還有全聯的可愛吉祥物「福利熊」，不過讓人訝異的是，這次福利熊沒有戴帽子，居然露出了純白光禿的頭頂。

網友意外發現「福利熊」居然頂上無毛，呆萌的模樣引發熱烈討論。（圖／網友張凱翔授權使用）

貼文曝光後，吸引超過2.1萬人按讚朝聖，紛紛留言，「笑死，這造型跟具俊曄一樣」、「每拿一個購物籃，就有一個福利熊受到迫害」、「請支援頭毛」、「挺禿然的」、「我買過全聯出的玩偶，帽子拔下來就真的長這樣，之前在補習班把帽子拆下來，大家笑到噴飯」、「不然你以為幹嘛把購物袋戴頭上，當然是為了遮光頭呀」。

事實上，官方曾介紹過福利熊，設定上是從店內與芭樂擺在一起的魔法葫蘆中誕生，此後就將全聯視為故鄉，立志成為模範店員。而福利熊的身高為2個麵包長，體重與購物車相當，平時戴在頭上的帽子可以隨時拿下來當購物袋使用。