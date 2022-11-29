備受大人小孩喜愛的角落小夥伴，今天有一款產品被食藥署驗出不合格，由進口商茂伸國際開發有限公司引進的雙層分格飯盒，因溶出試驗檢驗不合格，讓總計588公斤的產品面臨銷毀、退運的命運。

根據食藥署今天公布的邊境檢驗不合格食品資訊，有2件為角落小夥伴造型的雙層分格飯盒，因溶出試驗結果顯示蒸發殘渣高達1195ppm，遠超過食品器具容器包裝衛生標準所訂定的30ppm，必須辦理退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，這兩款角落小夥伴的雙層分格飯盒，都是由茂伸國際開發有限公司所引進，產地為中國大陸的美特工藝品有限公司，不合格總數為588公斤。

陳慶裕說，這款產品雖然是業者今年以來首次違規，但由於來自中國大陸的聚丙烯塑膠餐具、廚房器具已有多次違規，因此食藥署從今年4月18日起已採逐批抽驗，確保國人食品器具的使用安全。

此外，食藥署今天也公布來自中國大陸的乾猴頭菇(整朵)、法國進口的冷凍松露檢驗不合格，其中乾猴頭菇製造商為RUIKUN TRADE LIMITED，由廣漢貿易有限公司引進，因驗出農藥克美素0.38ppm超標，總計2595公斤產品需退運或銷毀。

冷凍松露則是由PLANTIN - ROUTE DE NYONS生產製造，東遠國際有限公司所引進，因驗出重金屬鎘4mg／kg超標遭退運、銷毀。

陳慶裕說，自今年以來乾猴頭菇已累計11批違規，將持續針對此品項進行百分之百逐批查驗，至於冷凍松露由於該業者過去曾發生違規，至今仍未達改善標準，將針對此業者調高至百分之百逐批查驗。