台南巿庇護工場1日舉行「年菜及年節伴手禮聯合行銷記者會」，現場端出庇護工場好禮12道，有菩提澄園的五福吉兔饅頭、喜憨兒的年菜組合、展翼的焦糖堅果塔禮盒、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製過年大人小孩都喜歡的心意滿滿紅包袋，創義印製的年曆本等，讓團圓飯從年菜、到飯後甜點以及年節紅包，應有盡有一次購足，享受幸福滋味又能闔家歡樂。

台南市長黃偉哲感謝各界對庇護工場的支持，尤其感謝雲嘉南分署，長期挹注經費支持與輔導庇護工場，也感謝各農會共同行銷庇護工場年節產品的預購，以及台南巿五大總工會協助推廣，促進買氣，相挺庇護工場的產品，他呼籲社會大眾大家一起來購買，既做公益又吃美食，何樂而不為！

台南市勞工局表示，喜憨兒基金會成立的喜憨兒「愛點心」庇護工場，通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採最高規格來製作冷凍食品，並與錦霞樓(阿霞飯店二代)公益合作應景年節禮盒，以及漢典食品技術教導的各式年菜。

今年的新品有開運黑蒜全雞鍋，採用整隻雞，搭配養生食材黑蒜頭細火慢燉而成，是一道湯頭濃郁、肉鮮味美的養生燉品，讓繁忙的現代人，輕鬆就能品嘗的好味道。

禮盒方面，推出了由錦霞樓與喜憨兒技術合作研製的烏金干貝醬，搭配健康時尚的蕎麥米組合而成。即日起預購單道年菜任選2件打88折，各式年菜組合優惠價2188元起，讓您的年菜更加豐富，喜憨兒年菜訂購截單日為2023年1月9日，最後宅配日是2023年1月13日，常態商品全年均可訂購。

展翼烘焙庇護工場春節首選焦糖堅果塔酥脆可口，吃一口幸福感散播腦海，杏仁瓦片剛剛好的甜，及用心手作的餅乾；蓮心園庇護農藝工場熱銷產品有綜合生菜、日曬米、紫蘇梅及蛋香烘焙的蛋捲禮盒，都是安心享用、開心送禮的好選擇。吉茂庇護工場也推出時下最夯浮雕紅包袋印上祝福語，創義也有客製化年曆、月曆等多元印務產品。(記者張雅雲/台南報導)