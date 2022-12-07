四，除車用產品，詮欣(6205)在工控、5G/WiFi 6、元宇宙等領域佈局有那些成果？部分連接器廠朝連接線材垂直整合，詮欣是否有相關佈局？

答：我們著墨IPC領域已有20年，目前公司產品主要應用於工業電腦、機械手臂、自動機、POS機、博弈機、智慧製造需使用之相關設備產品；客戶群包括：國內知名IPC廠及歐美客戶群，由於IPC都是少量多樣的產品，同業較少切入，接下來我們會將產品線擴得更廣，讓工控產品可以維持穩定成長。

在雲端中心及元宇宙部分，公司雲端中心產品主要應用為伺服器(server)、交換機、路由器、基地台、資料中心(data center)，客戶為國內知名網通廠及歐美客戶群，今年公司新增兩家美國客戶，400G產品亦與國內網通大廠合作開發產品中；至於元宇宙相關產品主要應用於VR相關網通基礎設備及用戶端使用之VR裝置線材，並出貨國內知名VR大廠。

雖然詮欣未如同業藉由合併或入股進行連接器與連接線垂直整合，但10年前，公司就預測到自動駕駛系統將成為未來汽車標準配備，且就車廠而言，必須先導入端子連接器，待產品品質與功能性經過一定數量之量產使用後，才有機會進一步導入汽車線束類產品，為因應客戶需求，公司較同業更早開發出一系列影像與訊號傳輸自動駕駛車用連接器與相關車用線束，目前詮欣線材皆已在驗證與送樣階段，而公司也跟同業維持很好的合作關係，供貨給連接器同業；隨著自動駕駛系統滲透率逐年提升，詮欣將以逐年提升車用線束市占率為最終目標。

五，面對當前全球總經產業變數，詮欣如何因應？四大主軸業務營收佔比目標及未來兩年營運展望？

答：詮欣四大主軸產品，都是建立在高速高頻之訊號與影像傳輸功能基礎之上，隨著車用產品日益完備，我們將以車用產品為公司營運主軸，搭配工業控制、雲端網通及元宇宙，推升公司營運成長。

以前我們消費性產品比較多，現在已經不是，儘管俄烏戰爭及通膨升息將導致需求下滑，我們IPC、汽車、網通及元宇宙產品都走在成長趨勢上，且走得比別人更前面，因此雖然總體經濟及產業有逆風，公司營運未受到太多衝擊。

過去詮欣是小而美的公司，經過10多年的努力，全新的詮欣已進入茁壯成長期，根據我們內部規劃，車用產品從今年到2025年前，預計每年營收都是翻倍成長，並於2025年達到佔公司營收比重的一半；工業控制2022年開始將以每年10%-15%成長為目標，佔公司營收比重將隨著車用佔比拉升由現在約50%逐年下滑；目前佔比在10%以下的雲端中心預計2022年到2023年將倍數成長，至於元宇宙則是希望逐年增加客戶滲透率。

我們的目標是成為台灣車用訊號連接器No 1，未來兩年營收均以25%到35%成長，並達成市值突破百億元。(3-3)