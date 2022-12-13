州巧(3543)光電事業受惠產品調構調整，第3季轉虧為盈，也結束連續3季虧損，董事長李樹裔指出，2023年光電受惠於材料價格回穩以及醫療取得歐洲高階電動輪椅訂單，明年營運更為穩定，重回獲利軌道。

州巧今年第3季稅後淨利0.32億元，每股盈餘0.35元，不但結束連3季虧損，獲利也是6季來最高。其中，第3季毛利率達14.6％，主要原物料及晶片缺料導致價格上揚狀況有所好轉，且缺櫃狀況改善，另外，業外匯兌收益以帶動獲利上揚。

州巧光電業務聚焦車用顯示器、大型公共看板（PID）等利基型產品，大陸廠區也積極轉朝內銷市場發展，第3季狀況止穩回升，回升而公司為北歐家居大廠的供應商，先前遇到缺櫃、運價上揚，今年又碰到俄烏戰爭，家居業務進入谷底，將朝綠能家居及ODM智慧產品發展，期盼谷底爬升。

醫療事業則是生產電動輪椅以及居家照護床，除了日本市場外，今年赴歐洲參展也獲得高階電動輪椅訂單，預計明年下半年出貨，挹注動能。

為了培育更多AI+AOI(DoubleA)人才，州巧與朝陽科技大學雙方簽署MOU，將投入5年1,000萬的經費來共同培育金屬沖壓產業所需的智慧影像檢測人才，提升整體製造效率與品質。

總經理李樹宗指出，州巧2013年轉型以金屬沖壓成型技術為核心，並積極從單純OEM委託代工轉變為關鍵零組件的ODM委設計代工，提升產品的附加價值，在2018年更跨足高價值居家金屬製品、醫療輔具器械產品，並且在整體製程上推動智能製造。

公司接下來更進一步動AI＋AOI技術在金屬沖壓產業的設備研發，由於與朝陽科大「A2I智慧產業研發中心」已經有超過2年的產學合作計畫，期望透過策略聯盟的推動，培育更多優秀的AI＋AOI人才。