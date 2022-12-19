台達電(2308)評估分析氣候變遷對台達造成的風險及機會，積極布局電動車等綠色商機，預估今年電動車營收可望達7億美元到8億美元，若明年做到10億美元，可望順利轉虧為盈。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，被公認為企業環境資訊透明度的重要標準；2022年，全球超過680家共擁有超過130兆美元資產的投資者，以及超過280家總採購支出高達6.4兆美元的主要採購者，要求公司透過CDP平台揭露有關環境影響、風險和機會的資訊。

台達積極落實氣候變遷治理，自2021年起，將RE100(100%使用再生電力倡議)達成率納入高階主管的績效指標，並導入內部碳定價機制，以每公噸300美元的內部碳價格促進達成台達的RE100與淨零目標，同時支持節能減碳專案及再生電力的取得，鼓勵投資負碳技術與低碳創新；亦正式將生物多樣性納入公司永續策略，以實際行動及企業核心能力回應聯合國永續發展目標；台達也透過氣候相關財務揭露(TCFD)持續落地，評估分析氣候變遷對台達造成的風險及機會，從而掌握營運方向，積極布局包括電動車以及儲能等綠色商機。

台達布局電動車(EV)多年，客戶涵蓋歐洲、美國主要車廠，以及日本車廠，目前公司在各大車廠市占率約10%，受惠於電動車需求起飛，第3季電動車營收成長近50%，台達預估，今年電動車營收可望達7億美元到8億美元，若明年營收有機會做到10億美元，就可以轉虧為盈。

值得一提的是，台達在CDP(原碳揭露專案)評鑑公布2022年氣候變遷報告中企業「氣候變遷」(Climate Change)與「水安全管理」(Water Security)兩大環境主題評鑑結果中，再度榮獲雙「A」頂尖評級(A List)殊榮，為今年度CDP評鑑全球超過18700家企業中，獲得「氣候變遷」與「水安全管理」雙「A」的57家領導級企業之一，其中「水安全管理」亦連續3年入選A List，領先台灣業界，充分肯定台達以具體行動因應氣候變遷與水安全風險的努力。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷與全球暖化，積極參與國際永續倡議，並藉由自主節能、太陽能自發自用及購買綠電或憑證等做法，在日常營運中落實節能減碳，2021年碳密集度較2014年下降71%，提前4年達成原訂2025年碳密集度下降56.6%的科學減碳目標(SBT)，亦進一步加入Business Ambition for 1.5度C行動，承諾以1.5度C減排路徑進行內部深度去碳管理與低碳轉型，開發創新產品與服務，透過與價值鏈夥伴合作，朝向2050年淨零排放目標邁進。