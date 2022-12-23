全球傳動(4540)今天舉行法說會，公司指出，由於來自於新能源訂單的挹注，訂單能見度到2023年4月，抵銷了工具機不景氣影響，明年第1季營收與今年第4季相當，第2季後有望逐季走揚，全年營收目標年增1成。

全球傳動前3季營收26.38億元，營業利益3.08億元，稅後淨利2.6億元，每股盈餘2.76元。以地區來看，來自大陸占比67％、台灣15％、亞洲11％、歐洲5％、美洲及其他為2％。

產品營收來看，滾珠螺桿占比60％、線性滑軌30％、滾珠花鍵8％、其他則為2％。產品應用來看，自動化營收占比40％，產業設備含新能源為30～40％，工具機5～10％，今年下半年新能源相關占比提高至50％。

累計前11月合併營收31.43億元，年增4.72％。預期全年營收約34億元，有望創歷史次高，每股盈餘超過3元。

展望2023年，公司認為新能源產品可望帶來較大成長動力，寧德時代為公司最大客戶，今年受缺工影響產能受限，單月營收不到3億元，計畫農曆年後至越南補足人力，一旦人力補足，2023年第3季單月有望達3.5億元。

2023年1月因季節性因素營收下滑，2月工作天數逐漸恢復正常，目前訂單能見度已到明年4月。隨著旺季來臨，第2季起營收將走高到第3季。