即將迎接跨年元旦3天假期，台北天文館指出，2023年第一道曙光在花蓮縣柏南山，時間是元旦當天清晨6時3分37秒，日出時間為清晨6時28分5秒，本島平地第一道曙光則是台東縣三仙台嶼6時10分22秒，日出6時34分54秒。而離島第一道曙光是蘭嶼紅頭山清晨6時5分7秒，日出6時29分23秒，其中墾丁龍磐草原近日成為CNN票選必去的旅遊景點，也是看曙光的好景點。《中時新聞網》整理全台迎曙光景點，以及曙光、日出時間，供民眾參考。

氣象局分析2023年元旦當天迎曙光的機率，由於12月31日、1月1日受東北季風影響，北部、東部有短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有大雨機率，其他地區多雲到晴，因此北部、東部想看曙光並不理想，新竹以南迎曙光機率大。

至於2022年最後一道夕陽，台北天文館表示是在太平島，日落時間為晚間6時11分32秒。台灣本島最晚日落則在屏東縣泰武鄉的北大武山，於晚間5時31分19秒，平地是高雄西子灣，晚間5時26分33秒。

西拉雅國家風景區管理處的二寮曙光，吸引遊客爭睹曙光美景。(西拉雅國家風景區管理處提供)

以往二寮觀日出活動壯觀人潮。（本報資料照片）

●二寮日出平台

時間：曙光6：12、日出6：37

地點：台南市左鎮區二寮里

台南二寮被譽為最接近城市的曙光，全台灣海拔最低的觀日出勝地，有雲海相伴，充滿仙氣。

CNN指出，沒到龍磐公園，墾丁之行就不完整，形容當地美景美到「下巴都要掉下來」、「令人震驚」。（shutterstock）

●墾丁龍磐草原

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：屏東墾丁國家公園龍磐草原

龍磐草原是全台唯一能同時目睹巴士海峽、太平洋與台灣海峽的壯麗汪洋，有360度無敵視角，就連美國有線電視新聞網《CNN》近日票選「亞洲18個非主流旅遊城市」，台灣墾丁也上榜，並指「如果沒有到龍磐公園，墾丁之行就不完整」，龍磐公園崎嶇的海岸線、懸崖、山丘構成令人瞠目結舌的景觀，當曙光自海平面升起的一剎那，加上狂野落山風迎面襲來，每年總有數以萬計遊客到場體驗。

本島平地第一道曙光在台東縣三仙台。（交通部觀光局提供）

●台東縣三仙台

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：台東縣成功鎮三仙台遊憩區

台東三仙台是東部迎曙光的最佳景點之一，但因八拱橋受917、918地震影響被震歪，現在封閉施工暫停對外開放，因此元旦迎曙光不能登橋過島，相關活動也取消，不過三仙台是開放場域，現場會有夜間燈光，仍可前往欣賞日出、曙光。

圖為過去民眾在東北角海邊迎接曙光。（翻攝自交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處）

●新北東北角

時間：曙光6：11、日出6：36

地點：宜蘭頭城鎮外澳沙灘

北部民眾可到宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順便到礁溪泡湯。

太平山的日出美景讓人心醉。（圖／羅東林管處提供）

●太平山

時間：曙光6：06、日出6：30

地點：太平山國家森林遊樂區

太平山海拔2000公尺，是北台灣賞元旦曙光、日出絕佳地點之一，元旦當天提早在清晨3時開園。推薦欣賞日出的景點共有6處，包括：太平山莊觀景台、蹦蹦車車站月台欣賞「三星山日出」、翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞最美湖景日出、翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」及望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

魚池鄉金龍山迎曙光，美景令人驚嘆。（資料照，廖志晃攝）

●南投金龍山、日月潭、合歡山

時間：曙光6：10、日出6：34

地點：南投金龍山、日月潭、合歡山

「金龍山曙光」是賞日出秘境，中部首屈一指的迎曙光勝地，海拔820公尺，擁有雲海、琉璃光、晨曦等名山勝景。另外也可選擇在日月潭湖光水色、霧氣繚繞的夜幕，迎接曙光。

阿里山第一道曙光躍出瞬間，四周人群紛紛拿起相機、手機搶拍。（資料照 張毓翎攝）

●嘉義阿里山

時間：曙光6：08分、日出6：33分

地點：阿里山國家森林遊樂區，祝山觀日平台

阿里山每年元旦都會舉辦高山音樂會迎接新年第一道曙光，可來阿里山聽音樂感受日出雲海，或是在阿里山的隅夷處耀瑞峰1314觀景台迎接元旦第一道日出。

從台東太麻里曙光觀景台往北拍，可留下普悠瑪列車，在晨光中駛過華源灣的美景。（資料照 莊哲權攝）

●台東縣太麻里

時間：曙光6：11、日出6：35

地點：太麻里曙光觀景平台，位於舊台9線華源段

台東縣太麻里鄉華源村舊台9線上，有座新建的曙光觀景台，不僅太平洋及W型華源灣盡入眼底，清晨普悠瑪列車迎著日出，與公路同時入鏡，絕佳視野不輸多良火車站，是鐵道迷搶拍日出火車的熱區。

●馬祖西莒島

時間：曙光6：20、日出6：45

地點：西莒敬恆國小操場

民眾可到馬祖西莒島參加升旗典禮，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出美景。

其他地點的曙光、日出時間包括基隆潮境公園曙光清晨6時12分、日出清晨6時37分，新北鼻頭角曙光清晨6時11分、日出清晨6時36分；澎湖西嶼曙光清晨6時18分、日出清晨6時43分、東沙島、金門曙光為清晨6時24分、日出清晨6時49分。