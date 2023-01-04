兩岸關係2023一開年就飄出久違了6年的春意。大陸國家主席習近平新年賀詞，不再提「祖國統一」，只提「海峽兩岸一家親」。蔡英文總統也回應恢復兩岸人民健康而有序的交流，以及維持台海的和平穩定是疫後共同課題，並願意給予大陸必要的防疫協助。

這次九合一選舉讓民進黨重挫，似乎讓蔡政府領悟到「反中抗中」不再是躺著選也會贏的牌。以「務實的台獨政治工作者」自居的副總統賴清德率先轉向，提出「和平保台」，希望蔡政府和民進黨真的體認到兩岸的國際現實，別再當中美對抗的馬前卒。

「台灣周邊解放軍的軍事活動，並無助於兩岸關係，也無助於區域的和平穩定。」蔡總統講的沒錯，依據國防部監測，跨年到元旦，偵獲24架次共機，4艘次共艦，持續在台海周邊活動，其中有12架次共機越過海峽中線。習近平講話比過去和緩了，但台灣周邊解放軍的軍事活動，能否降低一些呢？同樣的，蔡政府的有違兩岸善意的舉動也該節制了！

統獨在可預見的未來仍然是個假議題，關鍵在於一是中國大陸的軍力仍然無法超越美國，二是台灣政權仍在中華民國的憲法架構之下；但是，一旦台灣實施法理台獨或宣布台獨，不管中國大陸軍力如何，一定對台動武。這樣的中共對台軍事結構是台灣政府和人民都不能忽視的。

前國安會秘書長蘇起和前立委郭正亮對兩岸戰爭充滿立即的危機感。他們尤其擔心不慎擦槍走火，這當然不是無的放矢，而是根據許多國際智庫的推論。不過，從習近平和蔡英文一開年的隔空言詞互動來看，兩人最起碼清楚地知道，戰爭不是他們無可替代的選項。

溝通和對話是避免誤解的最佳通道。柯文哲曾用「兩岸一家親」，打開了大陸隊來台參加世界大學奧運，也成功舉行了多年的台北上海城市論壇。習近平元旦也用了「兩岸一家親」，這會是蔡英文也認同的兩岸新通關密語嗎？相信不只兩岸人民，全世界的人也都眼睜睜在看。

中共國台辦主任宋濤表示，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。大陸將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

宋濤的講法當然沒啥新意，不過，大陸將繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。在兩岸海基和海協6年彼此已讀不回之後，大陸再次打開交流的大門，真的難能可貴，也值得珍惜。

流汗總比流血好，打情當然也比打戰好。兩岸在血緣上本來就是一家親，主權互不承認，治權互不否認，曾經帶給兩岸人民近十年的和平歲月。宋濤一上任就接習近平的求，向台灣丟球了；陸委會主委邱太三要接蔡英文的球，也向大陸丟出球嗎？而蔡總統承諾提供大陸防疫協助，衛福部長薛瑞元會願意啟動嗎？

高手在民間，台灣公共衛生界退休的產官學界人士不少，而且深具同跨國人道關懷經驗，可以善用城市交流的橋樑，兩岸城市對城市快速、有效地進行新冠防疫協助。兩岸的交流是陸委會工作職掌，該在人道之道起而行了。

2023年的兩岸一家親會不會譜出優美的組曲呢？大家拭目以待，也滿心期待！

（作者為國家公益發展協進會理事長）