華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份台海戰爭兵推顯示，共軍若2026年犯台雖難以成功且現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也是慘勝。國民黨立委賴士葆直言，戰爭沒有贏家，蔡政府的刺激大陸獲取選票的政策人民已不買單，「請民進黨告訴我們，兩岸關係隨時擦槍走火下如何避戰爭取和平？」

賴士葆表示，他很沉重的讀完美國智庫(CSIS)發表的2026台海戰爭的兵推報告，雖然CSIS不希望這份報告被解讀為在暗示一場台海之戰「極有可能甚至不可免」，但這樣的論述極其矛盾。

賴士葆說，如果不是暗示，其實更像明示，因為不會在兩岸關係互動良好的狀況下無的放矢啊。國際社會屢次把台灣類比為烏克蘭第二，國際危機組織(ICG)盤點今年10大世界火藥庫，台海局勢再次被列入名單。

賴士葆指出，這份兵推日期放在2026年，是不久的將來，戰場是在台海，報告顯示戰爭3周後各方付上的慘烈代價：美、日會損失數十艦艇數百軍機，數千官兵死亡，會重創美國國際地位。而共軍會有萬人陣亡，損失155架戰機和138艘艦艇。而台灣會死傷3500人，驅逐艦和巡防艦都被擊沉，整個島的電力被摧毀，會處於民生無法運轉的慘重景況。

賴士葆認為，《紐約時報》日前刊登美國要把台灣打造成為龐大的軍火庫來增加防衛的能力，所以拜登簽署2023財年度《國防授權法》增加武器軍售台灣、台海軍艦巡航、台美官員交流。然而台美更進深的交流，共軍的軍演就更頻繁，1月8日的軍演就一再跨越海峽中線，我方的防衛線一再的被壓縮。

賴士葆強調，戰爭沒有贏家，但是戰場在台灣，就會是最大的輸家。役男延長役期，增加國軍戰力，一旦戰爭發生也不能讓台灣幸免於難，砲火洗禮之下就變成廢墟，以「三分軍事、七分政治」的思維來展開兩岸有意義的和平對話，才是避戰的王道。

賴士葆質疑，蔡英文抗中保台導致台海今日的緊張關係，賴清德說抗中保台和反共保台都是手段，目的是要爭取和平、穩定的發展，請民進黨告訴我們，兩岸關係隨時擦槍走火的狀況下如何避戰爭取和平？