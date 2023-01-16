台灣電競自由車王張瀚允在抵達終後張臂慶祝。（大會提供）

「2022-23第三屆風之翼自由車電競賽」在1月14日(六)高雄樹德科技大學舉辦最後決賽，啟用全台首創的沉浸式虛實騎行對決，車手在虛擬製播中心(Gaming Hub)毫不保留奮力汗狂飆，其中台中外埔國中包辦青少男、女組雙金，在競爭最激烈的菁英男子組，依舊由台灣「電競自由車王」張瀚允以驚人的5.01推力比最終以43分29秒53封王，續保持近兩年在台灣車手不敗傳奇！

第三屆風之翼決賽啟用全台首創的沉浸式虛實騎行，讓電競元素完美融入室內自由車比賽，今在開幕式邀請到高雄市政府運動發展局局長侯尊堯與中華民國自由車協會秘書長李開志以及WhiizU資深總監陳建源等佳賓，局長侯尊堯說：「虛實整合的電子競技運動，完全體現高科技產業的發展，透過樹德科大的虛實轉播，不只有助於自由車的訓練，更可擴大高雄產業的實力來提升高雄的競爭力。」WhiizU資深總監陳建源指出，「風之翼自由車電競賽已邁進第三屆，今年最特別透過樹德科大的實驗創新，創造出虛實整合資源。」

第三屆風之翼決賽競爭非常激烈，青少年組別決賽是苗130路線的苑裡車站到慈濟茶園，全程上坡路段，外埔國中車手王弘宇用很特別的「炸烈式」姿勢，開賽5、6公里就開始領先，最終只花31分11秒59完賽，王弘宇說：「這是我人生騎下的第一面金牌耶，很開心，但我對成績不滿意，比複賽還慢了3分鐘，可能是太興奮了，前面平地衝太快，後面爬坡就有點爆掉了。」

青少女組也是由外埔國中車手饒苡柔以35分19秒41奪冠，特別的是饒苡柔在複賽時剛好確診出關第一天就參賽，體力受到限制下，複賽只獲得第二，但今決賽就成功壓倒複賽第一的羅榆倩摘金，饒苡柔說：「教練賽前有強調，因為最近剛月考，所以一開賽就拼全力，可以到後面休息。」外埔國中教練是前亞運金牌國手林志勳，他透露學校將電競列為訓練方式已經有3年，平常一周三次訓練其中一次就是踩訓練台，他說：「電競訓練比較可控，而且科學化精準訓練，包括功率、推力比等等都有精準的數據，同時這種比賽也安全性高，我建議台灣全中運應該可以早點把電競自由車納進去，更何況已經有世界電競自由車標標賽。」

青年組決賽路線為西進武嶺路線的地理中心碑到人止關，全長16公里，複賽第6大甲高中車手張恩騰一度領先，但台北西松高中車手蕭博允在終點前逆轉，最終以31分40秒59摘金，有趣的是，蕭博允的49歲父親蕭楷樺也入選菁英男子組的比賽，蕭楷樺自家開設單車店，蕭博允說：「國一時老爸就問我要不要騎車，我說『好！』就一直練到現在。」蕭爸說：「博允意志力、體能都有天份，但就不愛訓練，家裡的訓練台也很少騎，也很少出去團騎，就是欠缺一顆求勝的心！」

青女組又是台中大甲高中的天下，溫彩彤去年重摔再加上確診接下來治療右膝影響，至今體能還處於恢復期，甚至在兩周前還在打膝蓋的針，因此，在先前複賽她只獲第6，以排名第6調車尾晉級決賽，溫彩彤記取兩年前參加全國電競自由車車賽教訓，她說：「當時體重胖到57公斤，最後只獲得第7，有被教練噹了一下。」雖然去年有一陣子沒訓練，她還是努力維持55至56公斤體重，「我一開始還處於最後，但我本來就屬於漸進式選手，我只專注於自己的踩踏，後來頭一抬就發現我竟然領先，這是我生涯第一面電競自由車賽金牌，但我覺得還有進步空間，畢竟我的基礎體能還在加強中。」

競爭最激烈的菁英男子組的部分，決賽路線是西進武嶺最難的路段，翠峰到武嶺，全長13公里更是一條扎扎實實的爬坡比賽，今成為台灣「電競自由車王」張瀚允與「台東戰神」前環台賽國手吳之皓對決，兩人一開始之初由吳之皓領先，但2公里後就由張瀚允超前，一路領先至終點，最終以3分多鐘差距輕鬆封王，張瀚允難得用類似衝線方式張臂慶祝封王，他說：「我上午有看直播，這種虛實結合連國外都很少見，過去騎電競到終點都不能做動作，這次就剛好趁這種虛實直播做這樣的動作，很有趣！」張瀚允包括近兩屆全國電競自由車賽冠軍，這回又奪下第三屆風之翼冠軍，他說：「去年10月有場比賽輸了一位加拿大／保加利亞國外選手，因為我變速失誤，雖然近兩年沒輸過台灣選手，但從去年9月加入了國外的CAN YON線上職業車隊後，發現還是有很大的進步空間！」

第三屆風之翼自由車電競賽事完美落幕，不管是車手還是教練都希望未來室內自由車不僅是訓練的項目，同時可以加入更多更創新的電競元素，進一步讓全亞洲知道室內自由車比賽也可以加入不同的行銷目的，希望下一屆的風之翼可以與其他亞洲國家一同共襄盛舉，大家可以一起為選手們加油。