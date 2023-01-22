新春LIVE音樂會。(于家麒攝)

台開風獅爺商店街兔年新春活動熱鬧登場，除了「風獅爺福德祠」舉辦每年必訪的發財金求金活動，讓信徒「擲筊博好運」外，今年也舉辦「開喜鬧市‧兔來運轉」過年市集、新春LIVE音樂會等活動，新年期間初一至初三(22至24日)上午11點至下午5點，讓訪金旅客及地區民眾動手做DIY、品美味求發財！

「求發財金」活動源於2015年，每年農曆新年開放信眾求發財金，求得的發財金即為錢母，可保佑事業發達，工作順利，另外也規定求金者資格須為年滿20歲的本國籍信眾，且每日求金金額有限，當日發完為止。

福德金「求金」的方式，首先信眾先向土地公焚香祈福後，就可取筊，再向土地公行禮並告之姓名、住處以及許下心中祈求的願望後，就可開始擲筊求金；擲得一次聖筊，可求得200元發財金，擲得聖筊後可再擲，每擲一次聖筊增加200元發財金，聖筊無 上限，發財金求得金額也無上限，直至擲到笑筊或蓋筊，如果未獲「聖筊」者，則致贈開喜鴻運金「錢母」乙份。

信眾通常於一年內「還金」，還金時須攜帶身份證件或當初放置求金的紅包袋，裝上還金的金額，到風獅爺商店街西棟一樓服務人員交付收據後，就可完成還金的手續，或可利用郵局之現金袋，附上紅包袋與個人基本資料，將「還金」 寄還給「福德正神功德會」。

除了風獅爺福德祠求金儀式，初一至初四期間也籌辦「開喜鬧市‧ 兔來運轉」過年市集，廣邀金門各小吃美食、童玩、文創商品、多肉 DIY 組盆、香氛蠟燭DIY、手繪紋身等業者現場擺攤，另外風獅爺商店街一樓皆有音樂表演活動，以多元音樂表演藝術為主軸，並邀請在地音樂團體以及DJ現場Live演出。

風獅爺商店街目前除了擁有亞洲首座4D＋ATMOS全景聲巨幕影廳的金獅影城，及旗下品牌風獅購物、璞之鍋、風獅爺免稅店，即日起至2月5日元宵節風獅爺商店街會員也享有單日累計消費滿$2000元即可參加「骰子遊戲」，骰出三個六六六就能獲得 「兔年玉璽酒」的購買權，骰出二個六(或一~三)還能獲得金獅影城電影同行券，骰出一個六可獲得璞之鍋肉盤兌換券。