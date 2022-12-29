IC設計再添新兵！天擎(6708)今(29)日掛牌上櫃，以28元參考價掛牌上櫃，盤中最高價衝上65元，最大漲幅逾132%，天擎營業項目分SoC晶片業務跟雲端SaaS應用訂閱業務兩大引擎，看好長期營運動能。

天擎股東包括有聯發科(2454)、占比股權約8.2%，另外還有至上(8112)。天擎營業項目分SoC晶片業務跟雲端SaaS應用訂閱業務兩大引擎，預計將拉動未來5~10年的成長動能。

以天擎兩大業務來看，在半導體晶片端，包括嬰兒監控系統新品(客戶包括飛利浦、電商等)，以及車載和安防；另外，俗稱八爪魚的無線視訊系統，天擎目前已經成功打入大陸知名NB大廠L公司以及白牌業者，後續會在電商銷售，還有韓國L大廠客戶。

雲端SaaS業務方面，天擎接下來看好宮廟智慧點燈以及中小企業智慧管理系統業務運商，天擎將提供周期性的服務，每月依照比例收費、認列營收，相關毛利率貢獻不俗，衍生商機可觀。臺灣宮廟點燈市場龐大，天擎將持續深耕；中小企業智慧管理上，天擎目前手中有5家中小企業，明年有機會上看15家，天擎將先聚焦在5000家的金屬加工業。除宮廟外，天擎也透露，目前也和大型殯葬業者接觸。整體來說，天擎期望長線兩大產品線的營收比重可以做到各半，主要就是看好雲端SaaS這塊的成長潛力還是很大。

天擎2021年營收33,607萬元，獲利3,311萬元，每股盈餘為1.29元，2022年前三季營收26,054萬元，獲利5,025萬元，每股盈餘為1.96元，其中車用營收占比超過40%，雲端SaaS訂閱服務營收占比14%，2021年雲端SaaS應用業績占比3%，成長顯著。