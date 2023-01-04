IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)在ABF載板維持滿載撐盤下，2022年12月合併營收持穩高檔、創同期新高、歷史第五高，使第四季合併營收續「雙升」連3季創高，全年營收順利再締新猷。展望本季，公司預期ABF載板可望維持滿載生產。

南電公布2022年12月自結合併營收57.44億元，雖月減3.54％、為近5月低點，仍年增達17.03％，創同期新高、歷史第五高。第四季合併營收177.04億元，季增2.96％、年增達19.83％，連3季創高。累計全年合併營收646.46億元、年增達23.78％，再創新高。

南電發言人呂連瑞先前法說時表示，ABF載板預期本季將維持滿載狀態，擴產計畫亦如期進行，樹林廠首期ABF載板及中國大陸昆山廠第二期ABF載板新產能均預計本季量產，樹林廠二期產能擴建則按計畫進行中，希望能較原先預期的2024年首季提前。

呂連瑞指出，由於部分關鍵設備交期仍相當長，南電去年前三季資本支出已達133億元，預期全年資本支出將較2021年84.5億元倍增、即達約169億元，今年則初估會比去年更高，確切規模須待今年首季法說會時說明。

不過，美系外資日前出具報告，預期ABF載板去年供過於求約5％，今明2年供過於求狀況將進一步增加至約10％及14％，幅度較先前預期的2％、6％、2025年達11％更悲觀，認為在去年第四季售價持平後，今年上半年起將看到售價正常化。

而主要應用於消費產品的BT載板需求和價格均明顯疲軟，主因智慧手機晶片庫存持續增加，使BT載板拉貨動能明顯趨緩，供應商為試圖維持高稼動率而出現價格競爭。調查顯示去年第四季售價已季減逾10％，預期本季將續降5～10％。

由於去年第四季營運可望略優於預期，美系外資將南電2022年每股盈餘預期調升3％，但鑒於ABF及BT載板需求疲弱將導致營收及毛利率下滑，將今明2年每股盈餘預期雙雙調降12％，目標價自235元降至180元，自「中立」降至「減碼」。