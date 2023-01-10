台股加權指數10日開高在14,796.27點，權王台積電（2330）開在486元，在月線之上續攻，且在開盤不久，指數一度站上14,800點關卡。盤面上，12月營收雙增股、儲能相關概念股、光通訊、航運股、鋼鐵股皆有資金點火，資金輪動快速，台股早盤呈現小漲，上漲30餘點。

受到聯準會（Fed）官員發表鷹派言論衝擊，美國四大指數稍早因科技類股跳高帶動的漲勢應聲收斂，標準普爾500指數、道瓊工業平均均指數甚至由紅翻黑。

道瓊工業平均指數1月9日終場下跌0.34％（112.96點）、收33,517.65點。那斯達克指數上漲0.63％（66.36點）、收10,635.65點，創2022年12月21日以來收盤新高。費城半導體指數勁揚1.92％（50.65點）、收2,686.75點。

統一投顧指出，美國上周雖然非農新增就業人數及失業率優於預期，惟薪資升幅低於預期，通膨預期降溫，美股大漲慶祝，道瓊站上所有均線，費半突破月均線。

台股9日放量突破月線，大漲378點，使得年線以降，各期均線多頭排列，且歷史經驗農曆年封關前一周上漲機率超過八成，故可酌量操作農曆年前紅包行情。

但基本面應提防1月中下旬後的財報季，企業獲利再次下修，以及經濟面系統性風險，仍維持低持股過年建議。