成衣大廠聚陽(1477)2022全年營收再創歷史新高，首次突破300億元，全年營收達320.8億元，年增10.9%。

聚陽去年12月單月營收為24.68億元，年減22.3%，主要是因為交期後移到一月，加上前一年越南封城所以Q4的出貨，都擠到12月才出，相對基期也較高所致。

聚陽為高息概念股，每年的配息率平均在70%~90%。由成衣供應鍊已經出現重組，由中國、越南往南到印尼、馬來西亞和印度及孟加拉等地，而聚陽在此趨勢中站在一個有利的位置。展望今年，聚陽表示，雖然挑戰仍有很多，但也有機會。

聚陽認為，今年會是倒吃甘蔗的情境，首季客戶仍有消化庫存壓力，但2Q之後將逐季轉好，全年營收可望再創佳績，運動外出服飾占比將會再提高。

聚陽客戶包括：Gap、Kohl's、Target、Hanesbrands等，生產基地主要集中在東南亞，橫跨越南、印尼、柬埔塞、中國、菲律賓和非洲等地。其中越南產能占比為40%、印尼產能占比為37%、柬埔塞產能占比為18%、中國產能占比為3%、菲律賓產能占比為2%。在工資方面，今年5大產區的工資均較去年上揚，幅度在1%~8%。出貨區域別，有8成在美國，而亞洲約2成。