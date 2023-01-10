客戶庫存拖累，通膨影響消費，品牌服飾廠下單動能降緩讓紡纖廠12月營收衰退；從上游的化纖廠新纖（1402）、到中游的絲線廠力麗（1444）、集盛（1455）、聯發紡（1459），至下游成衣代工廠的聚陽（1477），去年12月營收的年衰退都達2位數。

紡纖廠預期，今年第一季的產業景氣仍在調整期，第二季可望回暖。

新纖去年12月合併營收29.97億元，年衰退19.09％；力麗12月營收6.51億元，年減47.58％。

集盛2022年12月合併營收5.36億元，年減47.91％；聚陽12月營收24.68億元，年衰退22.33％。

化纖、工程塑膠為新纖二大主要營項，在需求降溫下，去年第四季營運動能轉弱；新纖指出，去年第四季除用於民生必需品上的固聚酯粒（瓶用酯粒）需求仍持穩，化纖、工程塑膠需求降溫，第四季整體營收、獲利表現不如預期。

通膨、疫情讓服飾市場消費動能下滑，國內紡纖產業中游的加工絲、尼龍產業景氣為近10年來最低迷。

目前整體加工絲、尼龍廠的稼動率降至6成左右；紡纖中游廠認為，目前市場需求仍偏弱、庫存調整還進行中，加上第一季為傳統淡季且又有農曆春節假期，預期今年第一季的營運還是保守看待。

加工絲、尼龍廠指出，整個產業景氣仍要看下游服飾代工廠接單量及營運是否開始回升而定。從國內服飾代工廠第四季營收仍未回升來看，加工絲、尼龍產業的「春天」應會等到第二季才有可能來臨。

受到消費市場景氣不確定影響，品牌服飾廠調庫存下單動能轉弱，成衣代工廠供應鏈指出，過往原在第三季至第四季之間該下的單，大多推遲到去年底或今年1、2月才下單，且品牌客戶對2023年上半年的展望也偏保守，因此，成衣產業景氣第一季還在調整。

聚陽等成衣廠表示，庫存調整的問題最遲第二季會解決，聚陽還是看好下半年的營運成長性。