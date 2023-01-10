金屬機殼廠可成（2474）公布12月營收，受到年終盤點、需求疲軟及大陸疫情等諸多利空干擾，可成12月營收16.24億元，月減27.8％、年減38.3％，寫去年5月以來低點，累計2022全年營收為278.21億元，年減32.3％，約當最近十二年新低。

可成表示，12月營收較11月減少，主因市場終端需求持續疲軟、大陸新冠疫情嚴峻、組裝廠年終盤點嚴控庫存，以至於影響拉料進度。高通膨、貨幣緊縮以及全球景氣惡化，則導致單月、第四季及全年營收年同比下滑。

可成也強調，面臨市場充斥各種不確定性，各產業展望益趨保守，可成將持續提升中高階產品佔比，同時秉持一貫嚴謹態度管控成本，以穩定獲利為現階段目標，公司密切關注整體大環境變化，審慎管理並動態調整庫存水位，持續研發新產品與先進技術，進行多角化布局，追求內部有機成長的同時，亦運用集團累積多年的龐大資源，加速各新領域的多元發展。