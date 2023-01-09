淡季來臨、消費性電子需求飽受通膨影響，不過廣達12月營收意外還有千億元、為1,063.29億元，月減5.1％、年減14％，筆電出貨量為430萬台，也是意外與上個月持平。廣達筆電2022全年出貨量為5,770萬台、年減23％，雖然筆電出貨量大減，然而廣達2022全年營收為1.28兆元，還是繳出比2021年增長13.5％的成績單，可見高單價的伺服器與車用電子對營收的助益。
淡季來臨、消費性電子需求飽受通膨影響，不過廣達12月營收意外還有千億元、為1,063.29億元，月減5.1％、年減14％，筆電出貨量為430萬台，也是意外與上個月持平。廣達筆電2022全年出貨量為5,770萬台、年減23％，雖然筆電出貨量大減，然而廣達2022全年營收為1.28兆元，還是繳出比2021年增長13.5％的成績單，可見高單價的伺服器與車用電子對營收的助益。
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