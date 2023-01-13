高雄市小港區光陽街上一家鋼鐵廠昨日發生一起工安意外，疑因一輛曳引車舉高貨車斗準備傾倒廢鐵時，因高舉貨車斗搖晃過大，造成貨車斗翻覆，壓砸挖掘機駕駛座及車上的郭姓駕駛，救出後送小港醫院急救，仍傷重不治，檢警正調查事故原因。勞工局說，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

這起意外發生在12日上午11時許，小港區一家鋼鐵廠正進行廢鐵堆置作業，46歲的郭姓勞工，駕駛挖掘機於廠內廢鐵廠堆置區旁等待作業，另一輛載運廢鐵的曳引車以倒車方式進入廠區，並舉高貨車斗準備傾倒廢鐵，疑因高舉貨車斗搖晃過大，造成貨車斗翻覆，壓砸挖掘機駕駛座及郭姓駕駛。

警方表示，廠方隨即調動吊車救援，將人救出時大腿骨折且已昏迷，救護人員立即實施CPR急救，並將郭男送往小港醫院救治，但最後仍回天乏術。已依相關規定辦理，並報請高雄地檢署相驗，以釐清事故原因。

勞工局勞動檢查處於接獲通報後，立即派員至現場了解，經初步檢查研判貨車裝卸未依製造廠商規定的最大使用荷重等操作，導致郭姓工人遭傾倒的貨車車斗壓砸致死。因違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。同時派員辦理罹災勞工家屬相關慰助事宜。