台中市65歲廖姓男子13日上午騎乘機車行經龍井區龍昌路，與駕駛大貨車的65歲葉姓男子疑因未注意路況發生碰撞，致廖男頭部受傷，送往梧棲童醫院治療，目前仍在加護病房中。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市65歲廖姓男子13日上午騎乘機車行經龍井區龍昌路，與駕駛大貨車的65歲葉姓男子疑因未注意路況發生碰撞，致廖男頭部受傷，送往梧棲童醫院治療，目前仍在加護病房中，葉男稱當下未發現而駛離現場，警方當天傍晚循線查獲葉男，全案依肇事逃逸移送法辦。

此案發生在13日上午7時15分，廖男騎乘普通重型機車直行行駛於龍井區龍昌路外側車道，葉男則駕駛營業大貨車沿同樣行駛於外側車道直行，兩車發生碰撞事故後，廖男則頭部受傷，送梧棲童醫院治療，目前仍在加護病房中，葉男稱當下未發現才駛離現場。

烏日警分局表示，警方於13日下午18時07分於梧棲區臨港路三段一帶，循線查獲葉男到案，經酒測並無酒精反應，肇事原因轉交通警察大隊釐清，葉男則依肇事逃逸移送法辦。

烏日警分局呼籲，駕駛人駕駛車輛應遵守道路交通標誌、號誌指示行駛及遇有大型車輛應遠離，並有防禦駕駛概念，避免造成用路人危害，以確保行車安全。