Levi’s x AMBUSH BIKER JACKET 騎士丹寧夾克外套 ，1萬3900元。（Levi’s提供）

日本潮流品牌AMBUSH以融合時髦奢華與街潮時尚，注入獨具龐克風格元素聞名，自2008年發跡以來就廣受大批街潮玩家推崇，去年與丹寧品牌Levi’s首度合作，2023年開春再度聯手打造，以機車文化為靈感，激發Levi’s X AMBUSH春夏聯乘系列商品的誕生。

此次二度聯手以Levi’s丹寧面料為基調，探索湛藍畫布上的無限可能，完美體現AMBUSH獨樹一幟風格。該系列包含丹寧夾克外套及丹寧褲兩項性別中立的單品，而靈感則是擷取自流行文化中影響甚遠的摩托車與騎士文化。

聯乘系列中首款單品為Levi’s X AMBUSH騎士丹寧夾克外套，深受早期熱銷的Cafe Racer（改造後的民間賽車）摩托車騎士騎乘時著用的夾克啟發，此次單品帶著中度湛藍水洗色澤，配有金屬押釦環頸立領、雙胸前口袋、雙側邊口袋、以及8號前開合拉鍊，結合剛硬厚實的AMBUSH拉鍊頭。正面胸前與雙側袖上的水洗布章印記，則是先在希望凸顯的區塊上鋪墊一層原色丹寧面料，經過水洗後再將其移除所打造的特殊效果；腰部後方採用風琴褶細節、結合Levi’s經典雙馬皮牌和AMBUSH品牌LOGO的Levi’s X AMBUSH限定黑色皮標。

第二款單品是Levi’s X AMBUSH騎士修身直筒丹寧褲，以相同中度水洗湛藍色彩呈現；正面包含膝蓋處拼接細節，並將五號拉鍊及AMBUSH品牌拉鍊鎖以有別於一般丹寧褲的設計，採用外露方式呈現；而後口袋亦有和上身相同的水洗布章手法呈現類似陰影的細節。