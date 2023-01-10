UNIQLO開賣多款潮流UT，男裝THE MESSAGE UT印花T恤(短袖)，590元。（UNIQLO提供）

快時尚品牌UNIQLO迎接新年以全新UT帶來新氣象，邀請以平面設計聞名的日本藝術家河村康輔作為新任創意總監，從街頭文化汲取靈感，在設計、版型與布料不斷精進後，推出全新3大潮流UT，活潑印花圖騰與大膽配色、中性寬版剪裁結合厚磅材質，打造年輕世代喜愛的潮流設計。GU 13日至29日推出「Let’s Get Together新春優惠活動」，精心推薦必入手的新春開運服飾，多款男、女、童裝最低190元起。

UNIQLO與HYPEBEAST共同策劃，邀請4組團隊設計HYPEBEAST COMMUNITY CENTER UT，將潮味十足的圖騰注入UT與教練外套，打造潮流人士必收藏的全新系列；THE MESSAGE系列更攜手英、美三大獨立藝術家，打造表達個人態度，並展現穿著者的價值觀與態度的圖騰UT，HYPEBEAST COMMUNITY CENTER 與 THE MESSAGE UT兩大系列即起上市。此外，UNIQLO更搭上襲捲全球的滑板風潮，首度與重量級鬼才Alex Olson與上野伸平共同創作，推出SKATER COLLECTION UT系列，20日即可入手；為歡慶全新潮流UT系列上市，即起於UNIQLO網路商店或實體店舖單筆消費含有任1件三大潮流系列UT，即有機會獲得「UT潮貼紙」。

GU迎接新春推出多款時髦有型新品，好比「女裝針織棉喇叭褲」採用具伸縮性的裁剪車縫材質，能完美修飾臀部及腿部線條；「女裝針織棉合身中長裙」的前開衩設計則展現隨性優雅的氣息，俐落的腰圍設計，穿起來貼身舒適。「男裝立領大衣」簡單搭配毛衣或帽T就能化身知性有型的日系型男；帶有圓弧感的「男裝牛仔寬鬆外套」則讓單品更具特色，一件就能盡顯率性俐落。

另「Let’s Get Together新春優惠活動」將於13日至29日分成三彈推出，休閒百搭的舒適單品更有現折200元的優惠。GU首推大學T、帽T單品，男女適穿的「雙面織紋休閒上衣」，材質既紮實又具蓬鬆度，並具有適度的垂墜感及柔軟度，新春活動第一彈期間(1／13-1／19)推出限定優惠價590元；特別為女生推出的「短版休閒上衣」（1／13後全新開運價390元）及「短版休閒連帽上衣」（1／20後全新開運價590元），只要簡單搭配「女裝超彈性緊身九分牛仔褲」（1／13-1／19優惠價690元）或「女裝針織棉魚尾中長裙」（1／20-1／26優惠價590元），能輕鬆展現俐落優雅感。