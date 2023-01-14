由《屍物招領》、《馬拉薩尼亞32號陰宅》製片團隊打造的驅魔懼作《驅魔13》（13 Exorcisms）描述一名少女跟朋友擅自舉行降神會，結果意外遭到惡魔附身，她的家人們只好找驅魔人來處理。榮登2022年西班牙本土恐怖片票房冠軍，賣座更勝《孤兒怨2》、《世紀婚魘》等好萊塢恐怖片，而由《紙房子》、《吉勒摩·戴托羅之珍奇櫃》特效團隊操刀的駭人場面，也讓它入圍本屆西班牙哥雅獎最佳特效，可以說是叫好又叫座的西班牙恐怖佳作。

荷西薩克里斯坦在片中飾演驅魔人。（車庫娛樂提供）

《驅魔13》改編自2012年起在西班牙布哥斯（Burgos）發生的真實案例，當時有名少女患有嚴重的飲食障礙和焦慮症，而且不斷地想要輕生，束手無策的父母接受所屬宗教團體的建議，請來驅魔人來為少女進行驅魔，前後共執行了13次儀式。2014年，少女的親戚懷疑她遭到虐待，於是向有關單位投訴，這件事才因此曝光。據稱，驅魔人要求少女停止服用精神科藥物，並在驅魔的過程中對她監禁、汙辱、毆打，還逼她喝「聖水」，使得當地教區不得不出來澄清，這些儀式經過少女父母的同意。雖然因為證據不足，這位驅魔人沒有被起訴，但少女的精神狀況也沒有好轉，最終2019年輕生，得年22歲。

導演哈科沃馬丁尼茲（右）在片場指導荷西薩克里斯坦演出。（車庫娛樂提供）

該片導演哈科沃馬丁尼茲（Jacobo Martinez）是西班牙資深影視攝影師，拍攝的動機就是偶然讀到關於2012年那則驅魔的紀錄。他透露，劇組真的請了一位神父到現場祈福，以免招惹到不好的東西。而現年18歲的女主角瑪麗亞羅曼尼奧斯（Maria Romanillos），初次演出電影就拿下馬尼加西班牙電影節最佳女主角，是西班牙近年最受注目的新銳女星之一，《驅魔13》是她的第2部劇情長片，她表示本片最困難的部份，就是演出遭到附身時的扭曲肢體。電影將於2月10日全台上映。