春節將至，本土疫情仍在持續，雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症，為使疫苗接種服務不間斷，新北市共有139家合約醫療院所於春節連假期間提供民眾接種疫苗，提醒民眾盡快預約，提升保護力。

新北市衛生局表示，25日（初四）至29日（初八）開設4處疫苗接種站，提供疫苗接種服務，接種地點及時間分別為：中和區環球購物中心（中山路三段122號），接種時間為26日（初五）至29日（初八）每日下午13時30分至16時30分、新莊區四維活動中心（四維路186巷2號）接種時間27日（初六）至28日（初七）每日上午8時30分至11時30分及下午13時30分至16時30分。

樹林區仁愛醫院大廳（文化街9號）接種時間25日（初四）上午9時30分至11時、淡水區馬偕醫院大廳（民權路47號）接種時間27日（初六）上午9時至12時及下午13時至16時。

另，自20日（小年夜）至29日（初八）共有139家合約醫療院所提供疫苗接種，預約方式包括隨到隨打、現場登記、電話預約、LINE預約、網路預約、網路表單及預約平台等方式，相關資訊公告於「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約，民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診每日仍新增2萬餘例，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。