【愛傳媒藺奕專欄】魚找魚、蝦找蝦，王八找鱉當親家。

久違的遠房親戚，許多比你手機裡的臉友還不熟，於是有所謂「春節返鄉恐懼症」。

面對他們，你最怕聽到的四個字，就跟上班族最害怕主管說：「過來一下。」

這有點像小學的時候，老師讓我們依次站起來大聲朗讀課本，你會提前數一下前面還有多少人，看看要讀哪一段，這樣就能在輪到自己朗讀前先練習。

我想人生的焦慮症就是從那時候開始的。

單身的會遭遇有沒有對象、甚麼時候結婚的肉搏戰；新婚的進入何時讓家族長輩抱孫子的漫長巷戰；很多年輕人在職場各種斜槓，每一個對你工作關心提問的眼神，都像俄烏戰爭兇狠的狙擊手。

彷彿只有卸甲歸田的才是贏家。

一開始當上班族就是loser、當廚師只是打工仔，但去完投行或新創成功融資幾輪再當廚師就是「有趣且自由的靈魂」，雖然最後都是廚師、但又不都是廚師。

所以你對很多事情不要那麼敏感，不要著急去做辯駁。

鈍一點、慢一點，如果你很敏感，真得容易被影響、甚至誤導。

一如往常。我們來到人煙罕至的大旱坑，兩個秘境加起來只有四部車。

有機草莓園「竹青亭」的主人晉遠畢業自波士頓大學MBA，還是七年級生就獲選百大青農。

佔地約一分半的温室場域極端乾淨有序，成功栽種的日本草莓品種「桃薰」具香醇濃郁的水蜜桃風味，越來越多高材生投入這塊土地，簡直是台灣農業的救生指南。

在這裡，任舒適的陽光曝曬掉生活的刁難，斷絕無意義社交，遠離洶湧的人潮，時刻保持清醒，心情就像鬥魚不斷搧動華麗的尾鰭。

繼續往南。

作者為文學奬得主

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