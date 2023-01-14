【愛傳媒藺奕專欄】年輕同仁們在公司午餐，我們通常會打開電視重溫當年經典電影，特別是港片。螢幕上，臉蛋青澀的張國榮、劉德華、周潤發，你都有一種那是你身邊香港旁咬的親切感。

那時代的港片，生動的生動、生硬的生硬。之所以好看，在於淺顯到全都用畫面和台詞直接告訴你了。注意看，這是一家窮鬼、那是一位富豪，接下來睜大眼，具體給你瞧瞧窮鬼如何逆襲，舉凡富豪都是蠢。

不像毀譽參半的《阿凡達2》，就是一部需要很多影評人來註解的電影，給了那麼多複雜的鋪陳，給各家人馬說話的空間。

我的看法。這類型好萊塢電影，其根系源自五百多年西方殖民的侵略史，如果不理解他們的海盜和霸權文化，沒有共同的文化心理，只當爽片、也不容易看進去。

好萊塢電影題材裡，經常處理各種蠻族或異次元外星文明的抵抗和血腥殺伐， 取材於現代人不能想像且完全沒有接觸過的議題，這是好萊塢的成功，因為他們的歷史普遍都是這樣。

為了對外擴張進行殖民侵略，深入到無數偏遠的地理，進行冒險、研究和牧道，以「感化」原始部落的人類行為，為其提供廉價卻豐富的自然資源，並順手供輸軍火，賺取暴利。

所以在阿凡達電影裡，人類組織飛船艦隊遠征，進攻潘朵拉星球的軍事殖民武裝是企業化的，軍隊和保安都是僱傭兵形式，這就是科幻版的東印度公司。

在殖民地上進行搜刮、屠殺、武裝佔領，掠奪當地各類資源進行堪比血鑽石的帝國主義貿易。只是阿凡達做了美化，納美人的反抗由人類轉換的阿凡達來統帥。

真實的西洋殖民侵略史，是在被殖民地的群體裡，遴選出代理人菁英，進行間接的殖民化統治，這就是今天地球上，仍有非常多國家人民被奴役的現實。

所以。很多人以為我們做電影的，可以名正言順整天看片，當是做功課，好像很爽。但如今真正好看的片子實在太少了。

我們總是自嘲，進戲院有時只是為了消業障。如果還因此確診了，我們也算電影發燒友了。

作者為文學奬得主

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