【愛傳媒藺奕專欄】我的眼鏡一遇到中部的陽光，就變成了怪異的茶色。
這個世上配得上茶色鏡片的只有兩個人：一是周星馳、二是仁波切，茶色鏡片是他們的法器、也是封印。
我突然發現，原來笑匠，也是一種修行。
年復一年，有些人已經厭倦了這大過年規定動作的團聚祥和，都跑出國了，我們以前也是這樣。
臉書裡翻來翻去，現實裡也很難找到一大家人生一大堆孩子，生活品質還更高，拍攝出壯觀歡笑的團圓畫面的例子了。
現在小家庭過年都像是化學實驗室裡的燒瓶，一切程序都被精煉。
娛親是不墜橋段，放下身段作怪，在每個新年將老人家的心凝聚著，歡笑隨時從星星下來，依附妳我，一串爆開笑聲，是一道孝敬的微光。
感謝茶色鏡片的加持，讓我像周星馳附身那樣剛剛好地在童心發作的當下突然耍寶，長輩開心極了，畢竟在老人家眼裡，我們永遠都是孩子。
繼續往南。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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