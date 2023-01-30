美股加持，台股盤中指數大漲逾450點！農曆新年長假期間美國費城半導體指數及科技股狂飆，為兔年台股未開盤就充滿喜氣，今天開紅盤日亦如市場預期，一開盤就在台積電(2330)大漲帶動下，以跳空大漲358.6點開出，一舉跨過15000點大關。

股王大立光(3008)亦因蘋果在農曆年期間大漲，股價強攻站上邁向2150元，擺脫封關前的弱勢，帶動玉晶光(3406)及手機族群穩懋(3105)、聯發科(2454)等同步走高，半導體個股亦因費城半導體指數助攻，德微(3675)、順德(2351)、祥碩(5269)、世界先進(5347)、力智(6719)、矽力-KY*(6415)、昇佳電子(6732)等盤中股價亮燈漲停，汽車相關個股也有裕隆(2201)攻高亮燈，和泰車(2207)同步走高，在電子傳產齊心上攻下，台股指數開高走高，盤中一度大漲至15465點，站上年線，截至11點45分為止，加權股價指數約15402.12點，上漲469.19點，成交量約為2184.07億元；OTC指數為193.06點，上漲4.56點，成交量為484.9億元。

今天盤中上市各類股以電纜類股表現最佳，上漲6.76%，其次是半導體類股及汽車類股，分別上漲6.4%及3.99%，表現較差者為食品類股、航運類股及其他類股，其中食品類股下跌0.51%，航運類股下跌0.02%，其他類股上漲0.08%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲5.14%，表現最差為觀光類股、下跌0.21%。

就技術面來看，虎年台股於1月17日封關，封關當週兩個交易日低量續揚，1月17日加權股價指數以14932.93點作收，累計一週上漲108.8點，漲幅約0.73%，週K連3紅，成交量則因為農曆年長假抱股意願低明顯萎縮，日均量約1507億元，以中小型股為主的櫃買市場也擺脫農曆年長假前賣壓同步收紅，OTC收盤指數為188.5點，累計一週上漲2.28點，漲幅約1.22%，週K收紅，日均量431.62億元。今天台股在美股大漲帶動下，指數跳空開高跨越15000點，盤中指數大漲逾450點，順利站上年線；今天台股在全球股市連袂走高下，順利突破15000點關卡，也收復年線，雖然短線上技術指標日KD及週KD已高，但在全球股市氣氛轉佳下，台股指數即使漲多面臨拉回，指數仍有機會持續上攻。

分析師表示，根據統計，農曆年後10日上漲機率達九成，預期在台幣續強，外資回補，籌碼面偏多下，年後紅包行情可期；由於長假期間美股大漲加持，台股紅包行情再啟，操作上，適度增持部位，聚焦與美科技股連動密切，以及2023年成長趨勢產業股；減碼財報/營收欠佳，技術面弱勢股；選股以受惠美股大漲且景氣回溫及電動車題材加持的相關科技股，以及相關題材/業績股如晶圓代工、IC設計股及車電股等。