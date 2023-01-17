【愛傳媒藺奕專欄】我以為所謂「側翼」，就像是保險套上的螺紋、或是顆粒，只有你自己覺得有神用，其實神馬屁忙都幫不上。

把敗選的鳥氣全往立委高嘉瑜和王世堅議員身上噴，苛刻低俗的用語，好像他們是執政黨最強兩粒老鼠屎毀掉一鍋最貴的粥。

尤其是某些深綠名嘴，這些人很像太平天國裡的反賊，他們有一個共同的特質，天翻地覆就差他那一根稻草，趕緊壓上、就大功告成了。

真好笑，你們幾年不洗澡，搞得到處臭烘烘，現在突然表揚自己有潔癖了。

為薪炭市評，狼多肉少早就是常態。雖薄有涯產，而身跡塵賤，難近清貴。

一群沙文豬乞預寵諭，幾個人坐在電視裡就當自己是北洋水師，可也算是有點詩意了。

結果罵人的繼續罵人，唱歌的繼續唱歌，別說側翼還是抱著鍵盤，你們就是抱一顆核彈按鈕，也阻擋不了人民說真話的這個事實。

看看那一張張絕望的臉，鬆垮垮地多像用完準備丟棄的保險套，真是療癒極了。

分裂是天下最可怕的狀態。

國家分裂了、可能內戰；家庭分裂了，可能離婚。山河分裂了，來自地震；目光分裂了，就是斜眼。

說到斜眼。待在上海時，我曾經見過一位斜眼地陪。

兩眼都斜，左眼往左斜、右眼往右斜，跟人說話，永遠是兩邊的人答應，一開始我像好學生那樣站在中間，反而被冷落了。

如果是鬥雞眼，我還可以勸他們「看開一點」，但又不是。

那些側翼名嘴小丑們，給我的就是既斜眼又鬥雞的這種奇妙感覺。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。