民進黨立委高嘉瑜因真切言論屢遭黨內圍剿，民進黨台北市議員王世堅今發聲力挺，他強調，高嘉瑜言論、行為是對的，反而更符合黨原始的精神，而那些成天拿著黨紀要處分別人的人，其實都是想幹壞事的傢伙。

王世堅說，即便高嘉瑜有些話可能不被喜歡，可是參與政黨要先知道，第一個，政黨原始的精神、目的是什麼？高嘉瑜並沒有違背，反而更符合黨原始的精神；第二個，政黨只是手段，目的是要為國家、為社會做事，所以成天拿著政黨、黨紀要去處分別人的人，成天喊團結的人，其實都是想幹壞事的傢伙。

王世堅批，這些人蠱惑黨員、其他社會的支持者，來指責說人家講真話是不對，這不是很奇怪嗎？「我們黨還有許多大老，現在仍然健在，雖然年紀大了，大家可以去問問他們的看法或想法」。

至於綠營網軍、側翼仍在威脅賴清德，王世堅則怒回「我覺得他們如果感威脅賴清德，大家走著瞧」，他說，希望所有網軍側翼到此為止，社會已經忍耐夠了，賴清德光明磊落，不屑這些事情，過去他也講過，不該用奇怪力量製造的聲音來干擾一個單純善良正直的政治家，「我認為真的是夠了」。

王世堅狠酸，相信網軍也不敢了，他還是要講，過年跟小孩相聚，面對面怎麼跟小孩講「林北做網軍」，這不是笑話嗎？