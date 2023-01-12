民進黨立委高嘉瑜近來多次對黨內發出質疑，引來綠營支持者不滿，甚至出現呼籲「開除」聲浪。參選黨揆的副總統賴清德12日晚間到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，高嘉瑜也現身出席，但她一進場就被綠營支持者噓「下台」、「背骨」，還比出「倒讚」手勢。高嘉瑜致詞時提到有支持者看到她被罵，抱著她哭，她強調不希望支持者，彼此撕裂、彼此分化，此時台下卻有人連嗆兩聲：妳撕裂民進黨！場面尷尬。

黨員發言時間氣氛近乎火爆，一位老阿北直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除」，另一位女性支持者則表示，她建議要開除王世堅和高嘉瑜的黨籍，因為他們用不實言論誤導社會大眾，所以若不開除他們兩個，黨沒有救了！一位男性支持者更站起身來激動強調，他不知道有些人掛著黨籍幹嘛？不喜歡這個黨就退出啦！

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

「各位現場的大哥大姊都是深愛民進黨，跟我一樣！（民眾鼓譟）」高嘉瑜說，「很多人罵我，我聽到了，謝謝！我們民進黨就是一個大鳴大放，有不同聲音的政黨。也有很多的支持者一路上給我加油，今天早上我也去市場，走了四個多小時，我是每一個市場，一個一個跟大家聊天」。

高嘉瑜提到，「有支持者抱著我哭說，看到大家這樣罵我，她、她很難過（台下：就歡喜啦！），她也看到哭。我們不希望我們的支持者，彼此撕裂、彼此分化（台下連嗆：妳撕裂民進黨！），民進黨是靠大家的努力才有今天，大家都是為了台灣、為了民進黨，這是我們共同的目標。」

高嘉瑜說，雖然有不同聲音，但民進黨會反省、檢討和傾聽，「我在這裡是最資淺的，但是我們努力聆聽更多不同的聲音，替民進黨爭取更多支持。」她也不忘安撫現場民眾情緒：大哥大姐千萬不要激動，身體比較重要，你們不要再生氣了！你們對我不同的意見跟聲音我都聽到，你們很有活力，就是要讓這活力繼續支持民進黨這樣好不好？

「我今天可以站在這裡，是因為民進黨願意給年輕人機會。」她強調，高嘉瑜在民進黨沒有派系、沒有背景、沒有資源，一路以來很多的民眾給她機會，這就是民進黨的價值跟精神。