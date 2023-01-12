高嘉瑜參與賴清德北市劍潭活動中心的「向黨員報告」座談，遭黨員當面怒嗆。（圖／取自《中天新聞》Youtube）

民進黨立委高嘉瑜近來多次對黨內發出質疑，引來綠營支持者不滿，甚至出現呼籲「開除」聲浪。參選黨揆的副總統賴清德今(12日)晚到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，高嘉瑜也現身出席，不過她一進場就被民進黨支持者大噓「下台」、「背骨」，並比出「倒讚」手勢。會中有多位黨員發言時，正面對嗆飆罵高嘉瑜，直呼賴清德一定要處理，不然選黨主席幹嘛？而高嘉瑜面對這些支持者怒氣時的表情也相當有戲。

一開場氣氛就異常「熱烈」，一位資深民進黨員直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除。」老伯伯話一說完，全場響起熱烈掌聲。高嘉瑜此時似忍住翻白眼衝動，有意向旁邊的人說話，想要化解眼前尷尬。

（影片來源取自《中天電視》若有移除請見諒）

另一位女性支持者則表示，她建議要開除王世堅和高嘉瑜的黨籍，因為他們用不實言論誤導社會大眾，所以若不開除他們兩個，黨沒有救了！此話一出，在場觀眾再度報以熱烈掌聲。

一位男性支持者更站起身來激動強調，他不知道有些人掛著黨籍幹嘛？不喜歡這個黨就退出啦！他還怒轟，賴清德現在要出來選黨主席，如果不出來處理這些人，他不知道賴清德選這個黨主席要幹嘛？

對此，高嘉瑜發言時則表示，現在不要找同溫層，也不該彼此分化，大家都是為了台灣和民進黨好，這是大家共同目標，雖然有不同聲音，但民進黨會反省、檢討和傾聽，替民進黨爭取更多支持。高嘉瑜安撫現場民眾情緒表示，大哥大姐不要激動，身體比較重要，你們不要生氣，你們很有活力，就是要讓這活力繼續支持民進黨。「我今天可以站在這裡，是因為民進黨願意給年輕人機會。」