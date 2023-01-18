2022九合一選舉綠營慘敗，民進黨立委高嘉瑜、何志偉、台北市議員王世堅發出黨內檢討聲音，卻被資深黨員、極端支持者、側翼集中火力批鬥，「堅偉瑜」引發熱議。國民黨台北市議員徐巧芯今(18日)在《國民大會》節目中強調，鐵綠支持者快速老化，年輕支持者覺得自己跟他們不一樣，從民進黨離開，這趨勢從2022延續到現在，儘管賴清德好像有改革的決心，某程度還是尾巴搖狗，被這些側翼及極端支持者去領導的。

「可以看得出來，鐵綠的支持者其實快速地老化了。」徐巧芯表示，年輕的支持者從民進黨身上離開了，這是一個從2022年選戰一直延續到現在，並沒有變的趨勢，再加上最近幾場(批鬥)「堅偉瑜」的活動，更是嚇退年輕人，年輕人想說，原來代表年輕人就是那個「背骨瑜，下台！（比倒讚）」原來是他們喔？那我跟他們好像不太一樣，我們顯然不是民進黨的吧？

徐巧芯強調，所以這群人就是尾巴搖狗，儘管賴清德表現得好像有改革的決心，可是某種程度他還是被這些側翼也好，被這些極端支持者也好去領導的。