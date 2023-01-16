手機3C資訊網站《ePrice比價王》公布「2022 年度風雲機」網友票選活動結果，最大獎項「年度風雲手機」由蘋果iPhone 14 Pro Max獲得；三星則是最大贏家，Galaxy S22 Ultra獲得「最佳拍照」手機、Galaxy Z Flip 4獲得「傑出設計」手機、而Galaxy A53 5G則獲得「最佳CP值」手機票選殊榮，是本屆票選三冠王。

《ePrice比價王》指出，蘋果每年iPhone旗艦一直都是「年度風雲機票選」活動的常勝軍，去年的iPhone 13 Pro Max雖然被話題機種三星Galaxy Z Flip 3所打敗，但蘋果在今年演出王子復仇記，2022年度旗艦iPhone 14 Pro Max以3879票拿下年度最大獎「風雲手機」票選冠軍，以僅2%的票數差距險勝三星Galaxy S22 Ultra。

《ePrice比價王》談到，iPhone 14 Pro Max 在今年9月發表時也是話題不斷，它的螢幕除了採用LTPO OLED 技術，讓它能夠做到更不耗電的 Always-on 螢幕功能外，它也首度加入「動態島」設計，讓傳統被視為缺點的螢幕開孔一搖而變成為特色；此外iPhone 14 Pro Max也搭載採用4奈米製程的Apple A16仿生處理器，比起一般版與上一代相同的A15仿生處理器更為進化，再加上它的標準鏡頭除了畫素增加至4800萬以外，感光元件也加大65%，並搭載第二代感光元件移動防手震技術，更能夠拍攝4800萬畫素ProRAW照片，具備更高的後製彈性。種種特色加總，一開賣銷售就一飛沖天，每個月都是台灣最賣手機Top 3之一。

在「2022 年度風雲機」票選的「最佳拍照」手機獎項中，《ePrice比價王》表示，網友投票的傾向就不像風雲手機般如此拉鋸，反而是三星Galaxy S22 Ultra一面倒，以近四成的比例獲得最多網友支持，成為2022最佳拍照手機。

三星Galaxy S22 Ultra的拍照會受到網友青睞也不是沒有原因，它的標準鏡頭除了搭載1億畫素大型感光元件以外，還加入1200萬畫素超廣角鏡頭、1000萬畫素3X望遠鏡頭以及1000萬畫素10X望遠鏡頭，而且除了超廣角鏡頭外全部支援OIS光學防手震、超廣角鏡頭更支援微距對焦，可以說無論拍近拍遠一台手機就可搞定，是一款全方位的拍照手機。

《ePrice比價王》指出，每一年各品牌都會推出具有獨特設計的手機，在「2022年度風雲機」活動的「傑出設計」獎項中，則是以三星所推出的摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip 4獲得最多網友支持獲得冠軍，以47.3%將近五成的得票率讓其他對手看不見車尾燈。三星Galaxy Z Flip 4延續了去年年度風雲手機Galaxy Z Flip 3的貝殼摺機設計，採用了6.7吋 Dynamic AMOLED 2X 摺疊螢幕，螢幕的強度也比上一代提高了45%；而它在轉軸上也做了薄型化與輕量化設計，並且維持IP68防水防塵以及20萬次開闔的壽命。

另外，三星的A系列中階手機，2022年三星所推出的中階防水手機Galaxy A53 5G也受到不小歡迎，並且在「2022年度風雲機」活動的「最佳CP值」獎項中拿下狀元，也大幅領先第2名的華碩Zenfone 9。

電競遊戲手機已經逐漸成為顯學，不少品牌都有主打電競的手機產品問世，也因此，《ePrice比價王》在「2022年度風雲機」票選活動中新增「最佳電競」手機的獎項，華碩(2357)的ROG Phone 6 Pro 以佔比73.5%的壓倒性票數取得領先，拿下將近四分之三網友的支持。

最後在「2022年度風雲機」的「人氣品牌」獎項部分《ePrice比價王》調查結果顯示，今年依舊由常勝軍蘋果以41.5%的票數掄元。蘋果iPhone不只具備高知名度，就連每個月的銷售排行榜，賣得最好的Top 10手機也絕大多數都是iPhone，顯見蘋果在台灣網友與消費者心目中的地位。