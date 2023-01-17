《人魔》邁茲米克森出席Zegna傑尼亞2023冬季系列。（Zegna提供）

Zegna傑尼亞2023冬季系列著重於面料設計。（Zegna提供）

Zegna傑尼亞2023冬季系列運用漿果紅點綴於基本色調當中。（Zegna提供）

《人魔》邁茲米克森日前現身於時尚品牌Zegna傑尼亞於米蘭男裝周的2023冬季系列，以低調的黑色造型漫步於米蘭街頭，準備前往大秀的照片讓不少粉絲驚呼，「長得帥走路也像大片」在眾嘉賓當中格外顯眼。

Zegna傑尼亞2023冬季系列以羊絨綠洲 (The Oasi of Cashmere )為題，讓嘉賓近距離體驗Oasi Cashmere羊絨面料生產過程，本季服裝廓形俐落，奢華的面料帶來的服裝立體感、光澤感將整體造型顯得更加細膩，色彩方面以柔和的基本色調加入黃色、漿果紅色和酒紅色等亮色系點綴。

單品部分擁有如短款飛行員夾克、加長款大衣、風帽厚夾克等實穿單品，另外也有以燈芯絨面料和褶襇效果的麂皮絨材質、噴繪褶皺幾何手繪圖案的單品，塑造別於正裝的單品，向來強調面料的傑尼亞著重於材質掌握，以厚實的Oasi Cashmere紋理營造出立體層次感，全新系列還採用升級再造的花崗岩紋理效果的時尚可持續材質面料，以此實踐品牌永續時尚的承諾。