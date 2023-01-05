FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis，則以更為隱晦、簡潔地將整體聚焦於「赤兔隻眼」，憑藉瑞兔之眼詮釋簡潔、充滿現代感的設計，同時也象徵悉心回望過去，憧憬未來的意象，在一眾兔年單品中格外突出。

自古以來，兔子被視為機智靈巧的動物之一，藉此印象宛若寶石般的赤兔之眼，將佛羅倫斯式的優雅與沉靜完美相融。本次Ferragamo新年限定系列的風格簡潔洗鍊，除有將上述的獨特圖樣融入上衣、襯衫、Trifolio 手袋、圍巾和絲巾等單品外，也有單品刻畫兔子全貌;色彩方面則以新年喜慶的紅色為主，真絲襯衫、羊毛針織衫、都會外套等染上喜慶的顏色，象徵新春盎然意象的藍綠色則點綴於部分單品當中。

包款方面全新農曆新年系列中，Maximilian Davis 為大家帶來全紅色的 Trifolio 手袋、Studio 手袋、運動鞋等，也以新年紅為主色調，亮眼又充滿活力，肯定會成為走春穿搭的視覺亮點。