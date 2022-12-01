Christian Louboutin以拉斯維加斯夜生活為靈感，推出炫目光彩派對系列 。（Christian Louboutin提供）

Christian Louboutin Hot Chick Starlight麂皮多彩水鑽高跟鞋，11萬5500元。（Christian Louboutin提供）

為迎接年末即將到來的一系列節慶，許多品牌推出多款閃亮亮炫目奪人的派對系列，如Christian Louboutin、All Saints、Maje等品牌皆推出許多亮眼的單品，提供年末派對穿搭參考，前面兩個品牌分別以拉斯維加斯五光十色的夜生活、1970年代紐約璀璨的夜晚為靈感，Christian Louboutin將銀河圖案、CL Logo等遷入於麂皮當中，且除男女鞋款外，也推出新款手袋其中Starlight系列每款單品手工鑲嵌5700到1萬4000顆彩色水晶，十分璀璨奪目。

ALLSAINTS BRYONY細肩長洋裝，5600元。（ALLSAINTS提供）

All Saints推出的「OWN THE LIGHT」系列，女裝部分以於70年代名流俱樂部Studio 54 的“Combat Love”俱樂部之夜為題，分出四個子系列《Shattered Diamond》、《Serene Riot》、《Liquid Blaze》、《Heavenly Inferno》等，男中部分則以軍裝作延伸，主要以異材質搭配呈現不同風格碰撞混搭的衝突美感。

Maje 以亮片、閃粉、閃石貫穿晚裝系列，呈現佳節熱鬧的氣氛。（Maje提供）

Maje 亮片刺繡天鵝絨洋裝，1萬5490元。（Maje提供

Maje為迎接年末節慶推出的晚裝系列，也同樣以亮片、閃粉和閃石細節貫穿整個系列，搭配漆面熱褲、蕾絲連身裙和亮片背心、腰鏈和銀色高跟鞋等奪目款式， 創意結合閃亮效果與自由精神，另外羽毛也是本系列主打，簡約的針織衫在袖口加入同色系的羽毛裝飾，即能呈現出派對的歡愉氣氛。