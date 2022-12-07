梁朝偉則演活了臥底警察陳永仁。（華映提供）

香港警匪電影《無間道》3部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，3部曲成了臥底類型的典範式轉形。該系列由劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派眾星雲集，以史詩格局，創意的故事至今都讓觀眾難忘。今公佈《無間道》3部曲修復版預告，經典畫面都收入其中，尤其蔡琴演唱的《被遺忘的時光》響起，讓鐵粉們忍不住驚呼果真回憶殺。

《無間道》當年在台灣上映時，因港片市場逐漸沒落，電影票房反應並不特別出色，但因口碑鼎盛，從錄影帶開始帶起觀看熱潮，成為轟動作品，創造出口碑行銷的奇蹟，也帶動後續2、3集的話題，也掀起一波警匪臥底模仿的風潮，影響直至都難以取代，非常值得進電影院以大銀幕觀賞。

時隔20年推出4K修復版本，導演劉偉強表示當年《無間道》有如生了兒子，現在推出數位修復本有如又嫁女兒，「都是非常開心啊！我並不會特別期待看到某一場戲，因為每一個場景都很特別。電影不只對決戲，就連文戲也很好看，我們當年就連前面開頭介紹演員的片頭都製作的非常用心，想要觀眾從一開始便完全投入。」《無間道》三部曲將於12月30日上映。