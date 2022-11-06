導演林育賢籌拍新作《狂飆》。圖為電影海報。（照片由受訪者提供）

以《翻滾吧》系列電影為人所熟知的導演林育賢，最近正在籌拍新作《狂飆》，聚焦飆車少年的躁動青春。本片不僅以劇本入圍今年第四十四屆優良劇本獎，本片企畫也入圍2022金馬創投。金馬創投會議將於11月15日至17日舉行，得獎名單將於11月17日公布。金馬獎頒獎典禮則在11月19日晚間舉行。

《狂飆》一片除了由林育賢執導外，本片監製是《無間道》和《頭文字D》的監製何麗嫦。

金馬創投會議9月23日公布入選企畫名單。今年共有48件電影企畫從300-400個送件中脫穎而出，其中40件為全新企畫，其中即包含《狂飆》在內；還有8件為已進入拍攝但仍在尋求資金或其他合作機會的企畫。

林育賢表示，加上先前公布的20件入選劇集，本屆金馬創投會議共有高達68件影視企畫等待伯樂。他感謝金馬獎主辦單位為影視工作者和投資方搭建這個平台，屆時將有包括來自台灣、韓國、香港、新加坡，甚至歐洲的資金，讓投資方看到更多優秀的台灣作品。

☆故事源起

為何會籌拍新作《狂飆》？林育賢表示，2020年新冠疫情爆發後，有一次返台隔離期間，他偶然看到《中國時報》攝影記者蔡明德在1995年台中市雙⼗路所拍攝⼀系列飆⾞族照⽚，深受照⽚中熱⾎躁動的青春軀體與按捺不住的⾃由靈魂所震懾，同時也觸發了故事的起點。

「那時台灣剛剛解嚴，社運、學運⽅興未艾，故事中這群少年起初充滿活⼒衝勁，為了⾃由不計⼀切衝撞體制，卻也在狂飆中漸漸看不清終點。」今年48歲的林育賢表示，這些照片勾起了自己18、19歲的青春回憶，「當時雖然沒有跟著潮流上街飆車，但是渴望自由的心情是一模一樣的。」

☆創作理念

或許有不少人對「飆車族」感到不以為然，林育賢表示，當年飆車族的初心其實很單純，只是追逐速度的激情與刺激感，其實沒有對錯之分。但之後由於政治勢力的介入，加上曾發生警民流血衝突，結果「飆車」被貼上汙名化標籤。

林育賢表示，他不僅想藉由電影傳達飆⾞的動作場⾯，也想向觀眾傳達夥伴兄弟情誼和死亡、愛情等題材，相信除了曾經歷過1995飆車年代的壯年觀眾能夠感同身受，現今的年輕觀眾也能在電影裡找到共鳴，「我們帶著各種理念來到這個世界，雖然在衝擊中受到挫折，但關鍵是別忘了初心，不要輕易放棄理想。」

☆跨亞洲製作

雖然「飆車」的題材很「台」，但本片在立足台灣的同時，也試圖加入跨亞洲元素。林育賢表示，劇中有一名男主角背景設定是韓國華僑，目前正加緊尋覓一名韓星來飾演，讓本片成為台韓跨國製作的電影。

☆台灣影視製作環境回溫契機

過去一段時間，由於台灣市場規模有限，不少藝人、歌手和影視工作者紛紛西進登陸發展，讓台灣的影視製作環境面臨資金不足、人才斷層等困境。不過在新冠疫情發生後第3年，林育賢觀察，台灣是少數能夠正常拍片的地方，甚至有香港的製作方轉移陣地赴台發展。

林育賢表示，加上Netflix、HBO等流媒體興起，以後電影不只在院線上映，網路更是兵家必爭之地，如果台劇能趁著這次風口，以多元的題材吸引國際資金投注，相信可令台灣影視戲劇重新煥發生機。