日本經典漫畫《灌籃高手》電影版《The First Slam Dunk》由井上雄彥一手包辦原作、腳本、監督，電影煥然一新的畫風造成不小的討論度，書迷也透過人物角色的衣鞋髮型尋找蛛絲馬跡，創作相當龜毛的井上雄彥對於劇情保密到家，讓粉絲直呼：「只有井上雄彥才能超越井上雄彥。」今（11日）發行台版海報跟前導預告。前導預告中，隨著5位主角搭配計時的襯樂讓影迷更加期待，在日本官方YouTube平台曝光就有將近500萬的觀看次數。

許多人最初看到片名「The First」一直猜測到底有什麼意涵，井上在官網跟大家分享這次創作的心路歷程，他表示，著手製作電影相當多年，當時儘管連載結束，角色們依舊活在他的心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命。該片作為他的首部大銀幕作品，更加具備原創精神，他誠懇地對粉絲喊話，對陌生的人來說，這是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣，希望大家帶著初心來看，找回最初的悸動。

《灌籃高手》從1990年連載到1996年，人物角色為了籃球比賽揮灑熱血汗水激勵不少人骨子裡的「籃球魂」，光在日本的發行量就超過1.2億冊，在台灣也擄獲不少粉絲，櫻木花道、流川楓、宮城良田、三井壽、赤木剛憲、赤木晴子等角色都各自有擁護者，儘管連載結束26年，書迷一直引頸期盼能回歸，2019年當原作井上雄彥在社群公佈櫻木花道的繪圖時，大家紛紛留言回憶起當年追漫畫跟動畫的感動，就知道書迷有多期待。

《灌籃高手The First Slam Dunk》將於明年1月13日在台上映。