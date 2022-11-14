王子（左）和郭雪芙的感情線，為電影帶來另一種氛圍。（禾力文創提供）

電影《山中森林》正式海報出爐，空降賀歲檔上映。（禾力文創提供）

由金馬影帝李康生監製及主演，新銳導演姜寧執導的首部電影《山中森林》，14日宣布定檔2023年1月13日，搶攻賀歲檔期，也同步公開電影正式海報，卡司組合全亮相，電影標語「情義重如山，陪你入槍林」，揭開全片定位，江湖兄弟的無奈、愛情親情、友情衝突時，兄弟人究竟該如何抉擇。

電影卡司由藝術片型掛帥的影帝李康生，配上當紅偶像邱勝翊（王子），雙主線劇情的交織貫穿全片。其中李康生對上女主角李千娜，兩人從床戲開始出發，撞擊出的火花不容小覷，創造出截然不同的黑色幽默愛情；另李康生與同為出道超過36年的「瓊瑤女神」陳德容也有感情戲，三角關係讓李康生有全新的演技展現，化身「台版北野武」。

而李康生遇到黃遠，兩位演員差了一個世代，在片中代表不同的勢力，看似不同，但都是為了朋友兩肋插刀，赴湯蹈火在所不惜的硬漢；另一個硬漢代表吳震亞，他曾是搏擊冠軍，也在片中擔任武術執導一職，和李康生有趣味橫生的對戲，為電影增添不少笑點。

片名《山中森林》倒過來唸就是林森中山，藉由全台最異色、最知名的街道林森北路，來寓意人生猶如入山中森林一般，險惡的江湖路上，每個人都充滿了危機與轉機，就看你怎麼去選擇，導演姜寧補充：「有人的地方就有是非，有是非就有江湖，在這林森中山裡的山中森林，沒有誰是好人跟壞人，只有誰是自己人。」