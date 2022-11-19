張照堂低調隱身於台下，由弟子曹文傑（右）從導演黃信堯手上領過獎項。（金馬執委會提供）

第59屆金馬獎「終身成就獎」頒發給對台灣電影發展史相當重要的導演兼攝影師賴成英與張照堂，今年92歲，被稱為「大師級藝術先鋒」的賴成英，今晚現身金馬獎、由兒子攙扶上台，現場所有熱愛電影的演藝人員都感動的起身掌聲，賴成英從梁修身手上接到金馬獎後，高興的說：「我非常開心可以拿到金馬獎的終身成就獎，這個獎也屬於過去陪伴我的所有工作人員，我要向他們致上最高的敬意」。

賴成英幽默的說時間過得很快，讓他頭髮變得灰白、腳也因為拐杖變成3隻腳，「我雖然年紀大，體力也不如從前，但我跟大家一樣最愛電影，它有無限的空間可以讓我們去創新，我會跟著大家一起繼續為電影往前走，加油」；他最後也向陪伴他62年的妻子致謝，「謝謝我的兒子、媳婦，還有我的牽手」。

身為張照堂學生的導演黃信堯今擔任張照堂「終身成就獎」的頒獎人，他激動又哽咽的說：「金馬只有一個獎項是要一生不斷創作，這就是終身成就獎，我很開心可以搬給我的老師張照堂」。

今年79歲的張照堂，維持一貫的叛逆、幽默又神秘，雖然有出席金馬獎，但低調地不願上台領獎，黃信堯在台上詢問多次「老師，真的不上台嗎？」後來才請另一名學生、導演曹文傑代為領獎，曹文傑轉達張照堂的感言，「我將此獎獻給台灣所有紀錄片與紀實影像工作者，並感激一路走來的共同努力的夥伴以及家人」。

黃信堯提到當時跟張照堂透露要拍攝《大佛普拉斯》後，張照堂僅笑笑的對他說「創作不要太工整」，「這句話至今都在我心中發酵，張老師就是這樣一個溫柔的人，教導我們如何面對嚴肅的題材。」