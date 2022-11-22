今年入圍金馬獎13個獎項的熱門鬼片《咒》，最終只拿下最佳剪輯與最佳音效獎，頒獎前夕呼聲頗高的女主角蔡亘晏角逐金馬獎影后失利，但她依舊擁有好心情，「金馬獎的隔一天，心情依舊是好到不行，真的沒想到人生可以走到金馬獎的殿堂，實在太幸運太榮幸了！」

蔡亘晏雖未能如願奪金馬影后，但因《咒》片戲約滿檔，未來想挑戰更多極端角色，讓多年在舞台劇磨練的演技能有更多的發揮，穿Loro Piana冬季節日系列新裝優雅入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

蔡亘晏笑說，今年6月入圍台北電影節時，她事先沒有準備上台感謝詞，被老公黃健瑋唸了一下；這回入圍金馬獎，她乖乖聽話擬好一大篇上千字的感謝詞，可惜沒機會曝光，因此頒獎隔天，她乾脆把全文貼在IG上，因為不論得獎與否，該感謝的還是要感謝，平常的她嘻嘻哈哈，很多正經的內心話都默默放在心裡，乾脆藉此機會大噴發。

蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

從舞台劇一路演到電影，從默默無名的舞台劇演員，成為走在金馬獎紅毯的熠熠明星，蔡亘晏心裡是滿滿的感謝，就像導演柯孟融在金馬獎後所說的「我們已經名留青史了」，《咒》片在國際串流平台的觀看人次破億，不僅在台灣，就連海外的觀眾也給予好評，是一部擁有國際聲量的台灣電影。

Loro Piana Roman雙面小山羊喀什米爾格紋外套，29萬5300元。（Loro Piana提供）

Loro Piana圖騰針織高領毛衣，8萬1500元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Sesia光滑小牛皮中型手提包，13萬2300元。（Loro Piana提供）

Loro Piana Cashfur絨毛Extra Pocket肩背小包，8萬3500元。（Loro Piana提供）

「今年萬聖節，有國外的朋友全身寫滿咒文扮李若男，也有西班牙網紅特別介紹這部電影。」蔡亘晏心重心長地說，《咒》片是部小成本的電影，因為沒有太多預算，一切都很克難，若不是大家憑著一股熱血，根本無法完成，沒想到觀眾的反應這麼好，就連海外觀眾也能接納，因為人心最深層的恐懼跨越了國界，且是不分語言、信仰與文化的。

《咒》片的成功，讓蔡亘晏的演技被看見，入圍金馬後更是戲約不斷，除了將在喜劇片《他馬克老闆》電影版中飾演高冷女主管外，她也想挑戰武打片，或是壞女人、笨女人等極端角色，讓多年在舞台劇磨練的演技能有更多的發揮。

蔡亘晏受邀進棚拍攝Loro Piana冬季節日系列服飾，該系列以實穿百搭的大地色系為主，採用高級喀什米爾與羊毛料提升衣料的質感，散發出奢華感的雪地服飾，在她舞台劇豐富肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。