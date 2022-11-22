今年入圍金馬獎13個獎項的熱門鬼片《咒》，最終只拿下最佳剪輯與最佳音效獎，頒獎前夕呼聲頗高的女主角蔡亘晏角逐金馬獎影后失利，但她依舊擁有好心情，「金馬獎的隔一天，心情依舊是好到不行，真的沒想到人生可以走到金馬獎的殿堂，實在太幸運太榮幸了！」

蔡亘晏雖未能如願奪金馬影后，但因《咒》片戲約滿檔，未來想挑戰更多極端角色，讓多年在舞台劇磨練的演技能有更多的發揮，穿Loro Piana冬季節日系列新裝優雅入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）
蔡亘晏雖未能如願奪金馬影后，但因《咒》片戲約滿檔，未來想挑戰更多極端角色，讓多年在舞台劇磨練的演技能有更多的發揮，穿Loro Piana冬季節日系列新裝優雅入鏡。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

蔡亘晏笑說，今年6月入圍台北電影節時，她事先沒有準備上台感謝詞，被老公黃健瑋唸了一下；這回入圍金馬獎，她乖乖聽話擬好一大篇上千字的感謝詞，可惜沒機會曝光，因此頒獎隔天，她乾脆把全文貼在IG上，因為不論得獎與否，該感謝的還是要感謝，平常的她嘻嘻哈哈，很多正經的內心話都默默放在心裡，乾脆藉此機會大噴發。

蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）
蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）
蔡亘晏身穿Loro Piana冬季新裝，在她豐富舞台肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。 （JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時）

從舞台劇一路演到電影，從默默無名的舞台劇演員，成為走在金馬獎紅毯的熠熠明星，蔡亘晏心裡是滿滿的感謝，就像導演柯孟融在金馬獎後所說的「我們已經名留青史了」，《咒》片在國際串流平台的觀看人次破億，不僅在台灣，就連海外的觀眾也給予好評，是一部擁有國際聲量的台灣電影。

Loro Piana Roman雙面小山羊喀什米爾格紋外套，29萬5300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Roman雙面小山羊喀什米爾格紋外套，29萬5300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana圖騰針織高領毛衣，8萬1500元。（Loro Piana提供）
Loro Piana圖騰針織高領毛衣，8萬1500元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Sesia光滑小牛皮中型手提包，13萬2300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Sesia光滑小牛皮中型手提包，13萬2300元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Cashfur絨毛Extra Pocket肩背小包，8萬3500元。（Loro Piana提供）
Loro Piana Cashfur絨毛Extra Pocket肩背小包，8萬3500元。（Loro Piana提供）

「今年萬聖節，有國外的朋友全身寫滿咒文扮李若男，也有西班牙網紅特別介紹這部電影。」蔡亘晏心重心長地說，《咒》片是部小成本的電影，因為沒有太多預算，一切都很克難，若不是大家憑著一股熱血，根本無法完成，沒想到觀眾的反應這麼好，就連海外觀眾也能接納，因為人心最深層的恐懼跨越了國界，且是不分語言、信仰與文化的。

《咒》片的成功，讓蔡亘晏的演技被看見，入圍金馬後更是戲約不斷，除了將在喜劇片《他馬克老闆》電影版中飾演高冷女主管外，她也想挑戰武打片，或是壞女人、笨女人等極端角色，讓多年在舞台劇磨練的演技能有更多的發揮。

蔡亘晏受邀進棚拍攝Loro Piana冬季節日系列服飾，該系列以實穿百搭的大地色系為主，採用高級喀什米爾與羊毛料提升衣料的質感，散發出奢華感的雪地服飾，在她舞台劇豐富肢體語言的詮釋之下，更添優雅貴氣。

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